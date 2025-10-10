Строительство променада на улице Мукусалас в Риге близится к завершению — самоуправление планирует окончить работы до конца ноября. Общая стоимость проекта составляет около 20 миллионов евро.

В Пардаугаве к финишу движется строительство променада на улице Мукусалас. Последние этапы работы идут в пешеходном тоннеле под проезжей частью на улице Мукусалас, рассказал глава управления развития общественной инфраструктуры Мартиньш Слимбахс. В тоннеле будут встроенные светильники, а в отдельных местах предусмотрено покрытие, защищенное от граффити.

С другой стороны прохода будет существенно перестроена среда для пешеходов, рассказал Слимбахс. На протяжении всего променада от дамбы АБ до ротационного круга на Мукусалас у самой воды прикреплено около 60 желтых лесенок. По ним можно выбраться на сушу, если человек упал в воду. Там же обещают установить спасательные круги, сообщает LSM+.

На освещенном променаде также есть детские площадки, качели и туалеты. Также восстановлены исторические перила на берегу Даугавы, и с них убрана советская символика.

«Мы практически находимся в заключительной фазе. В этом и следующем месяце объект обретет окончательную форму. Тогда начнется время сдачи его в эксплуатацию. (..) В любом случае, когда будет достроена инфраструктура, например, для пешеходов или других участников движения, мы будем по возможности открывать объект», — рассказывает он.

В организации «Город для людей» проектом в целом довольны рассказал член ее правления Брунис Кибилдс: «Была приведена в порядок территория около Даугавы, которая сильно деградировала. Река стала была гораздо более доступной. Создан, так сказать, зеленый коридор от Каменного моста до дороги на Кекаву и с продолжением по улице Зиепниеккална, и дальше на юг (…). Конечно, не без недостатков. К сожалению, из-за неясности в связи с Rail Baltica не был перестроен участок около мостика через канал Килевейна — там, к сожалению, пока останутся ступеньки. Велосипедистам и людям, которым важна доступность среды, будет очень трудно перемещаться по этому участку».

В самоуправлении ответили, что в упомянутом месте, а также на участке около Железнодорожного моста, где покрытие еще не восстановлено, будет оцениваться возможность внедрения временных решений.