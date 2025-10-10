Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Завершается строительство променада на левом берег Даугавы - когда рижане смогут оценить работу? 0 629

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Завершается строительство променада на левом берег Даугавы - когда рижане смогут оценить работу?

Строительство променада на улице Мукусалас в Риге близится к завершению — самоуправление планирует окончить работы до конца ноября. Общая стоимость проекта составляет около 20 миллионов евро.

В Пардаугаве к финишу движется строительство променада на улице Мукусалас. Последние этапы работы идут в пешеходном тоннеле под проезжей частью на улице Мукусалас, рассказал глава управления развития общественной инфраструктуры Мартиньш Слимбахс. В тоннеле будут встроенные светильники, а в отдельных местах предусмотрено покрытие, защищенное от граффити.

С другой стороны прохода будет существенно перестроена среда для пешеходов, рассказал Слимбахс. На протяжении всего променада от дамбы АБ до ротационного круга на Мукусалас у самой воды прикреплено около 60 желтых лесенок. По ним можно выбраться на сушу, если человек упал в воду. Там же обещают установить спасательные круги, сообщает LSM+.

На освещенном променаде также есть детские площадки, качели и туалеты. Также восстановлены исторические перила на берегу Даугавы, и с них убрана советская символика.

«Мы практически находимся в заключительной фазе. В этом и следующем месяце объект обретет окончательную форму. Тогда начнется время сдачи его в эксплуатацию. (..) В любом случае, когда будет достроена инфраструктура, например, для пешеходов или других участников движения, мы будем по возможности открывать объект», — рассказывает он.

В организации «Город для людей» проектом в целом довольны рассказал член ее правления Брунис Кибилдс: «Была приведена в порядок территория около Даугавы, которая сильно деградировала. Река стала была гораздо более доступной. Создан, так сказать, зеленый коридор от Каменного моста до дороги на Кекаву и с продолжением по улице Зиепниеккална, и дальше на юг (…). Конечно, не без недостатков. К сожалению, из-за неясности в связи с Rail Baltica не был перестроен участок около мостика через канал Килевейна — там, к сожалению, пока останутся ступеньки. Велосипедистам и людям, которым важна доступность среды, будет очень трудно перемещаться по этому участку».

В самоуправлении ответили, что в упомянутом месте, а также на участке около Железнодорожного моста, где покрытие еще не восстановлено, будет оцениваться возможность внедрения временных решений.

Читайте нас также:
#рига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Воскресенье в Латвии будет совсем неприветливым
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии будет совсем неприветливым
Если в имени и фамилии есть зверь — вход в зоопарк свободный
Изображение к статье: Если в имени и фамилии есть зверь — вход в зоопарк свободный
Хотя золотая осень в Сигулде - это классика, город все равно зазывает в гости
Изображение к статье: Хотя золотая осень в Сигулде - это классика, город все равно зазывает в гости
С ноября продлят рабочее время почти в 50 почтовых отделениях
Изображение к статье: С ноября продлят рабочее время почти в 50 почтовых отделениях
Изображение к статье: Дождливое утро, но солнечный день — прогноз на субботу
Дождливое утро, но солнечный день — прогноз на субботу 195
Изображение к статье: Теплоход «Ринужи». Шлюпочные учения. У руля — Олег Шовгеня. Эксклюзив!
Латвийский моряк пережил два кораблекрушения за три дня (продолжение) 448
Изображение к статье: Один из способов покинуть страну - улететь из нее.
В случае нападения России власти Латвии смогут эвакуировать только одного из каждых трех жителей страны – Reuters 17 12437
Изображение к статье: Перемены погоды пообещали Латвии синоптики в ближайшее время
Перемены погоды пообещали Латвии синоптики в ближайшее время 1537

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 62
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 21
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 17
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 92
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 93
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 71
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 62
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 21
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео