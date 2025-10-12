Baltijas balss logotype
Как в Латвии оформить инвалидность: пять ценных советов 1 2292

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как в Латвии оформить инвалидность: пять ценных советов
ФОТО: dreamstime

Государственная медицинская комиссия по вопросам здоровья и трудоспособности (ГМКВЗТ, VDEĀVK) дает пять советов по подготовке документов перед получением инвалидности.

Процесс экспертизы инвалидности может оказаться сложным – нужно собрать документы, знать, куда их подать, и уложиться в сроки. Ведь направление врача действует всего 2 месяца.

Винета Вейоне, руководитель отдела обслуживания клиентов ГМКВЗТ дает рекомендации, которые облегчат этот процесс.

1. Какие нужны документы, где найти список

Для того, чтобы процесс прошел гладко, необходимо заранее подготовить следующие документы:

  • Заявление об установлении инвалидности, которое можно заполнить в электронном виде или лично. Заявление можно найти на домашней страничке ГМКВЗТ - www.vdeavk.gov.lv в разделе «Документы, необходимые для проведения экспертизы»/“Ekspertīzei nepieciešamie dokumenti”.

  • Направление в ГМКВЗТ, подготовленное и подписанное врачом, со всеми документами, указанными в приложении. Что важно: направление врача действительно в течение двух месяцев.

  • Если документы подаются на ребенка, к заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении.

2. Как и куда можно подать документов

Документы могут быть поданы несколькими способами – лично в любом из отделов, путем отправки по почте или в электронном виде на портале.

Если лицо, нуждающееся в проведении экспертизы инвалидности, не может самостоятельно подготовить и подать документы в ГМКВЗТ, вместо него может подать уполномоченное лицо или доверенное лицо, в случае с ребенком – опекун.

3. Важно! Какая доверенность нужна для представителя

Для подачи документов об инвалидности на другое совершеннолетнее лицо требуется нотариально заверенная доверенность, в которой четко указано, что доверенное лицо имеет право представлять интересы лица в ГМКВЗТ.

Простой письменной доверенности, которая не заверяется нотариально, недостаточно. В этом случае документы не будут приниматься ГМКВЗТ.

Если совершеннолетнее лицо имеет определенную ограниченную дееспособность, документы могут быть поданы его доверенным лицом. В этом случае требуется решение суда или Сиротского суда. Это документ, который доказывает право представлять интересы человека в ГМКВЗТ.

Если необходимо представить документы в отношении ребенка, находящегося под опекой, также требуется решение суда или сиротского суда.

4. Стандартные ошибки

В каждом отделе ГМКВЗТ есть возможность предварительно показать подготовленные документы и получить разъяснение, правильно ли они составлены, если есть какие-то недочеты, то их можно сразу устранить.

Стандартные ошибки: часто люди забывают подписать заявление, забывают указать дату подачи, а также подают направление от врача, у которого истек срок годности – прошло больше двух месяцев.

5. Где и кому можно задать вопросы

В ГМКВЗТ можно получить консультацию несколькими способами:

  • по телефону – 67614885; 29632807;

  • лично – в любом отделении ГМКВЗТ, выбрав ближайший к вам;

  • в электронном виде.

И о льготах

Приведем некоторые льготы, которые предоставляются в Риге:

  • Бесплатный общественный транспорт;

  • Оплата долгов по жилью;

  • Скидки по налогу на недвижимость;

  • Предоставляется подъемник для инвалидной коляски;

  • Пособие на медицинское обслуживание, не превышающую 345,00 евро в течение календарного года.

#инвалиды #полезно знать
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    12-го октября

    Главное "договорится" с семейным врачом, дальше будет значительно легче.

    9
    4

