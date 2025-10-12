Baltijas balss logotype
Прогноз на завтра: хоть на работу не иди

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
LETA
Изображение к статье: Прогноз на завтра: хоть на работу не иди

В ночь на понедельник синоптики прогнозируют кратковременные прояснения, однако местами ожидаются дожди.

Ночью продолжит дуть северо-западный, северный ветер от умеренного до умеренно-сильного, на побережье - с порывами до 15-19 метров в секунду (м/с), в первой половине ночи местами порывы ветра еще могут достигать 20 м/с. На большей части территории воздух остынет до +3...+8 градусов, на Курземском побережье будет теплее - от +8 до +10 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно облачно, временами будет идти дождь. Ветер - северо-западный, северный от умеренного до умеренно-сильного, в порывах скоростью 15-19 м/с. Воздух остынет до +8... +9 градусов.

#погода #прогноз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео