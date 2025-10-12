Ночью продолжит дуть северо-западный, северный ветер от умеренного до умеренно-сильного, на побережье - с порывами до 15-19 метров в секунду (м/с), в первой половине ночи местами порывы ветра еще могут достигать 20 м/с. На большей части территории воздух остынет до +3...+8 градусов, на Курземском побережье будет теплее - от +8 до +10 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно облачно, временами будет идти дождь. Ветер - северо-западный, северный от умеренного до умеренно-сильного, в порывах скоростью 15-19 м/с. Воздух остынет до +8... +9 градусов.