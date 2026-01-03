Baltijas balss logotype
Принцип «лечим всех и от всего» отменен: новые правила в медицине Латвии 2 6554

Наша Латвия
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Принцип «лечим всех и от всего» отменен: новые правила в медицине Латвии

В Латвии в 2026 году планируется поменять систему здравоохранения: медицина за госсчет будет только для тех, кто задекларирован в республике и платит здесь налоги. Латышам, которе не живут в Латвии, придется лечиться за свой счет.

Те, кто покинул родину, но приезжает сюда на лечение, теперь должны будут платить. Это затронет очень большое количество людей: сейчас более 213 тысяч латвийцев официально живут за границей!

Вторая новость – отказ от системы двух так называемых "корзин" с переходом на единый объем госуслуг для всех, кто задекларирован в Латвии или работает здесь.

"Они ограничивают возможности для местных"

Кабмин одобрил подготовленные Министерством здравоохранения (Минздрава) поправки к Закону о финансировании здравоохранения, которые предусматривают, что право на оплачиваемую государством медицинскую помощь будет увязано с наличием декларации места жительства в Латвии.

То есть если живешь за границей и платишь там налоги, то и лечись там! О ком речь:

  • на сентябрь 2024-го года 214 313 граждан Латвии задекларировали своё место жительства за границей (данные Управления по делам гражданства и миграции);

  • до сентября 2024-го года 12 805 из этих латвийцев получили в Латвии медуслуги, оплачиваемые государством (данные Национальной службы здравоохранения);

  • общий объем медуслуг, которые в прошлом году получили выходцы из Латвии, задекларированные в других государствах Европы, составил 3 миллиона евро.

"Эти люди ограничивают доступность медуслуг для тех, кто живет и работает в Латвии", – считают в Минздраве.

Что такое "две корзины"

До сих пор модель финансирования, разделенного на две "корзины", фактически не работала: медуслуги предоставлялись всем не зависимости от того, платили ли люди социальные взносы.

  • "Полная корзина "– это объем услуг людям, которые платят обязательные социальные взносы в общем режиме, а также социально уязвимым группам – детям, пенсионерам, безработным и др.

  • "Основная корзин" (или минимальный объем медуслуг) – всем остальным. С возможностью для них добровольно присоединиться к государственному обязательному медицинскому страхованию, уплатив взносы добровольно.

Минздрав: до сих пор любой человек имел право получать медуслуги в рамках государственного обязательного медицинского страхования независимо от уплаты страховых взносов. То есть с момента принятия Закона "О финансировании здравоохранения" система "двух корзин" так фактически и не заработала.

Новые поправки закрепляют: никаких двух корзин. Решили, что такой механизм проще администрировать и он соответствует международным обязательствам Латвии.

Теперь декларация места жительства в Латвии станет пропуском к медуслугам за госсчет.

Важно!

Для получения оплачиваемых государством медуслуг декларирование места жительства в Латвии должно быть произведено как минимум за 1 месяц ДО получения медуслуги.

Исключения: для задержанных лиц; лиц, ищущих убежище; участников скрининговых программ; иностранцев, в отношении которых начата процедура принудительного возврата и пр.

#налоги #здравоохранение #медицина #Латвия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    3-го января

    Литовцы подсчитали ,что у них уехали за границу 700 тыс.человек,а из самой ,,благополучной,, страны Балтии -Латвии,только 213 тыс?! Везде обман,ложь и провокации.👽😈

    110
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    3-го января

    Везде обман,ложь и провокации. -- Врут, как обычно, чтобы удержаться у корыта!

    57
    4

