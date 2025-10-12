Эксперты советуют властям Германии поднять пенсионный возраст до 73 лет. Как пишет Ausnews, это нужно, потому что население стареет, а экономика почти не растет.

Спасение от краха

В Германии предлагают поднять пенсионный возраст до 73 лет: данная мера обусловлена комплексом причин. Ключевыми среди которых являются демографический спад и отсутствие динамики в экономике. Немецкие специалисты, увидев, что датчане уже решили увеличить его до 70 лет, предложили свой, еще более жесткий вариант для Германии. Планируется завершить этот процесс к 2060 году.

Данная мера рассматривается как необходимое условие для спасения пенсионной системы от полного краха. Согласно данным издания BILD, такая рекомендация аргументируется нарастающими трудностями в экономической сфере страны. В документе констатируется, что на протяжении нескольких лет экономический рост Германии находится в состоянии застоя. В то время как другие страны с сопоставимыми экономиками демонстрируют куда более быстрое развитие.

Среди коренных причин сложившейся ситуации аналитики выделяют вялые темпы роста производительности труда, а также глубокие, системные проблемы с демографией.

Пора пересматривать

Две эти проблемы характерны и для Латвии. Как недавно писал Otkrito.lv, эксперты МВФ рекомендуют правительству страны принять комплексный подход для смягчения последствий старения населения и повышения адекватности пенсий — например, реализовывать активную политику занятости для увеличения участия рабочей силы, стимулировать пенсионеров продолжать трудовую деятельность и увязать пенсионный возраст с ростом ожидаемой продолжительности жизни.

Ответственным учреждениям рекомендуется увеличить взносы в обязательный пенсионный план, повысить доходность второго и третьего уровней пенсий, а также сделать третий уровень более привлекательным — например, побуждая работодателей делать взносы за сотрудников или вводя автоматическое участие с возможностью отказа.

Как отмечает МВФ, правительству необходимо создать финансовую «подушку безопасности» для противодействия средне- и долгосрочному давлению на пенсионную систему. Эксперты фонда советуют увеличить налоговые поступления за счёт сокращения налоговых льгот и субсидий на ископаемое топливо, повышения доходов от налога на недвижимость, а также рационализации расходов.

Среди других предложений — активная политика занятости для увеличения участия рабочей силы, а также стимулы для пенсионеров продолжать работать и привязка пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни. Последняя идея по сути и есть повышение пенсионного возраста, так как продолжительность жизни в Латвии растет.