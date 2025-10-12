Baltijas balss logotype
В самой большой стране ЕС хотят поднять пенсионный возраст до 73 лет. А в Латвии? 7 5397

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: В самой большой стране ЕС хотят поднять пенсионный возраст до 73 лет. А в Латвии?

Эксперты советуют властям Германии поднять пенсионный возраст до 73 лет. Как пишет Ausnews, это нужно, потому что население стареет, а экономика почти не растет.

Спасение от краха

В Германии предлагают поднять пенсионный возраст до 73 лет: данная мера обусловлена комплексом причин. Ключевыми среди которых являются демографический спад и отсутствие динамики в экономике. Немецкие специалисты, увидев, что датчане уже решили увеличить его до 70 лет, предложили свой, еще более жесткий вариант для Германии. Планируется завершить этот процесс к 2060 году.

Данная мера рассматривается как необходимое условие для спасения пенсионной системы от полного краха. Согласно данным издания BILD, такая рекомендация аргументируется нарастающими трудностями в экономической сфере страны. В документе констатируется, что на протяжении нескольких лет экономический рост Германии находится в состоянии застоя. В то время как другие страны с сопоставимыми экономиками демонстрируют куда более быстрое развитие.

Среди коренных причин сложившейся ситуации аналитики выделяют вялые темпы роста производительности труда, а также глубокие, системные проблемы с демографией.

Пора пересматривать

Две эти проблемы характерны и для Латвии. Как недавно писал Otkrito.lv, эксперты МВФ рекомендуют правительству страны принять комплексный подход для смягчения последствий старения населения и повышения адекватности пенсий — например, реализовывать активную политику занятости для увеличения участия рабочей силы, стимулировать пенсионеров продолжать трудовую деятельность и увязать пенсионный возраст с ростом ожидаемой продолжительности жизни.

Ответственным учреждениям рекомендуется увеличить взносы в обязательный пенсионный план, повысить доходность второго и третьего уровней пенсий, а также сделать третий уровень более привлекательным — например, побуждая работодателей делать взносы за сотрудников или вводя автоматическое участие с возможностью отказа.

Как отмечает МВФ, правительству необходимо создать финансовую «подушку безопасности» для противодействия средне- и долгосрочному давлению на пенсионную систему. Эксперты фонда советуют увеличить налоговые поступления за счёт сокращения налоговых льгот и субсидий на ископаемое топливо, повышения доходов от налога на недвижимость, а также рационализации расходов.

Среди других предложений — активная политика занятости для увеличения участия рабочей силы, а также стимулы для пенсионеров продолжать работать и привязка пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни. Последняя идея по сути и есть повышение пенсионного возраста, так как продолжительность жизни в Латвии растет.

Читайте нас также:
#латвия #пенсионный возраст #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    13-го октября

    Моё личное мнение. -ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ. И ВСЕХ КТО ПРИЧАСТЕН К ПРВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА-НЕОБХОДИМО ПОДИЗНЕННО ОСУДИТЬ... И ЗАСТАВИТЬ , ПАХАТЬ ДО КОНЦА ЖИЗНИ... НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ВСЕ МОЛЧАТ... ДА СУДИТЬ И ГНАТЬ ПОНАЕОЙ МЕТЛОЙ , ТАКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ВОЛИ НАРОДА.... ОНИ ВРАГИ НАРОДА И НАРУШАЮТ-ВСЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА..

    23
    2
  • ОВ
    Оби Ван
    12-го октября

    А вы пидоргам ещё больше воли дайте.

    18
    2
  • Д
    Дед
    12-го октября

    Пипец, наши правители, не отстанут. На пенсию шансов нет!

    47
    1
  • пк
    полосатый конь
    Дед
    13-го октября

    Это было ясно, как белый день ещё 10 лет назад. «Капитан Очевидность» ))

    6
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    12-го октября

    Если наши собезьянничают, то я прикидываю, старпёра в 70, кторому ещё 3 года до пенсии дотянуть, не положив зубы на полку, устраивающегося на работу. Да кому он нужен? Что он может? Да поломоем в максиму не возьмут. Черепах сторожить разве что в зоопарке...

    37
    5
  • Е
    Ехидный
    12-го октября

    у наших политиков есть мечта - с работы сразу на кладбише !!!!бабла на пенсиях съэкономят немеряно !!!

    67
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го октября

    ...продолжительность жизни в Латвии растёт,это,что прикол,какая продолжительность жизни может быть при отсутствии бесплатной медецины,при постояном удорожании лекарств и обнищании насления,пишите проще-не хрен Вам пенсии платить,сдыхайте на работе,а на сэкономленные бабки Мы на очердые стрелялки купим.

    74
    1
Читать все комментарии

Видео