Средняя температура воздуха в Латвии в первой декаде октября составила +8,5 градуса, что на четыре десятых градуса ниже нормы, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Самая низкая температура была зафиксирована 2 октября в Зосены — минус 1,8 градуса, а самая высокая — +16,7 градуса 7 октября на метеостанциях в Елгаве и Стенде.

Количество осадков в среднем по стране составило 14,2 миллиметра, или 58% от нормы. На западном побережье Курземе дождей было больше, чем обычно в октябре, тогда как в остальной части Латвии — значительно меньше.

Наибольшее количество осадков за первую декаду месяца зарегистрировано в Лиепае — 45,4 миллиметра, а наименьшее — в Зосены, где выпало всего 3,8 миллиметра.

Индекс сухости и влажности за последний месяц был самым низким в Алуксненском крае, а за трёхмесячный период — в Екабпилсском крае. Наивысшие показатели зарегистрированы в Лиепае за один месяц и в Балвском крае за три месяца.

Средняя относительная влажность воздуха составила 86% — от 82% в Риге до 89% в Даугавпилсе. Самые сильные порывы ветра — 18,6 метра в секунду — были зафиксированы 4 октября в Колке.