Чужие здесь не ходят: старожилы рижского Пурвциемса выступили против «понаехавших» 4 5450

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пурвциемс. Фото Wikimedia.

Пурвциемс. Фото Wikimedia.

Рижская дума (РД) в нынешнюю среду - 15 октября, рассмотрела требования местных активистов из микрорайона Пурвциемс, которые требуют отказаться от плана строительства нового социального жилья в этом микрорайоне.

Как известно, Рижская дума планирует построить социальное жильё на 200–250 квартир на углу улиц Дзелзавас и Лиелвардес. Часть жителей выступили против.

"При концентрации такого строительство в одном месте, возрастает риск превращения Пурвциемса в социально неблагополучную зону," – указывают противники проекта. В частности, был выдвинут и такой довод: жильцы социального жилья могут представлять угрозу безопасности старожилам.

Аргументы местных

На платформе Manabalss.lv под инициативой с названием «Пурвциемс — не гетто» уже собрано 2 288 подписей. (Для подачи инициативы в Рижскую думу требовалось 2 000).

Приведем некоторые аргументы автора инициативы Монты Томшане:

  • социальных квартир в Пурвциемсе уже более 2100, а вот в других районах – значительно меньше... Жители сообщают о шприцах возле мусорных баков, грязных лестничных клетках, что снижает чувство защищенности;

  • международные исследования показывают, что чрезмерная концентрация социального жилья снижает рыночную стоимость окружающей недвижимости;

  • социальным домам часто не хватает средств, они быстро изнашиваются и снижают привлекательность района;

  • Пурвциемс и так уже является одним из самых густонаселенных районов, и такой масштабный проект социального жилья угрожает сбалансированной, безопасной и качественной городской среде.

Сами мы не местные

Вывод автор инициативы делает такой: "Мы считаем, что строительство социального жилья как такового – это неплохо, но проблемы возникают, когда такое жилье концентрируется в одном месте. Пурвциемс уже является самым густонаселенным районом Риги, более того, с самой большой долей социального жилья в Латвии...

Общедоступная информация свидетельствует о том, что у муниципалитета есть ряд других земельных участков, строительство которых обеспечило бы более справедливое и сбалансированное размещение социального жилья в городе. Такой подход позволит сохранить сбалансированную городскую среду в Пурвциемсе, в то же время реализуя необходимую политику социального жилья в других районах Риги, где это не создаст чрезмерной нагрузки на инфраструктуру района и качество жизни жителей."

Как указывает автор инициативы, местные жители при этом сохранят более и безопасную и спокойную среду – "не будет дополнительных условий для роста хулиганства, вандализма и антиобщественного поведения, которые обычно вызваны чрезмерной концентрацией социального жилья в одном районе", и стоимость своей недвижимости – "рыночная стоимость жилья местных жителей не будет поставлена под угрозу, а район останется привлекательным для инвестиций".

"Заявление неприемлемое!"

На заседании РД представитель активистов Пурвциемса заявил, что это выбранное место для строительства не подходит для жителей с ограниченными физическими возможностями, потому что окружающая среда не благоустроена, и люди окажутся в ловушке в своих домах.

Однако депутаты РД указали на разницу между тем, что было высказано на заседании думы, и представленными документами, а также аргументами в инициативе, опубликованной на Manabalss.lv.

Сортировка жителей по уровню доходов недопустима, указали депутаты.

Согласно положениям закона, коллективное заявление не может содержать требования, которые явно неприемлемы в демократическом обществе или являются откровенно оскорбительными.

Коллективное заявление не должно нарушать ценности, основанные на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и прав человека, включая права меньшинств.

Что в итоге: Рижская дума не будет рассматривать эту инициативу активистов Пурвциемса.

"Тут будут жить пожилые, больные люди"

В Рижской думе ранее пояснили, почему было выбрано конкретно это место — угол улиц Лиелвардес и Дзелзавас.

Одно из главных оснований — должна быть свободная земля самоуправления. Также потенциальные клиенты заинтересованы в том, чтобы рядом был Онкологический центр больницы Гайльэзерс. Учитывая социальный профиль живущих там людей, им это будет актуально, ранее пояснил журналистам представитель самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

Также в самоуправлении категорически отвергают все допущения о том, что социальные дома ухудшат криминогенную обстановку в районе, поскольку в таких домах живут пожилые люди, которые нуждаются в постоянном уходе и находятся под надзором специалистов.

Социальные дома — это места для людей, которые не могут сами о себе позаботиться. Это малообеспеченные или люди с инвалидностью. В этих домах — одна или две малоразмерные комнаты, в которых живут по одному или два человека. И в этом доме также есть дежурный, который осуществляет надзор, пояснил Мартиньш Вилемсонс.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го октября

    старожилы рижского Пурвциемса выступили против «понаехавших -- Интересно и давно сами эти активисты стали старожилами. Они же сами и понаехали в этот Пурвциемс (Болотный посёлок) в 70 - 80 - 90 годах прошлого столетия, побросав свои отцовские хутора. Социальные дома надо строить в том же Межциемсе, например в самом конце улицы Бикерниеку и лес рядом и больница и кладбище! Конец улицы Деглава (бывшей Румпмуйжас), там кстати ещё при Ушакове возникли социальные дома, но места там навалом, как с одной стороны улицы, так и с другой да кладбища там тоже в шаговой доступности.

  • VS
    Vad Sorry
    18-го октября

    Как я понял, там хотят построить дома, для пожилых и инвалидов, и рядом есть больница, надо радоваться этому, а эти активисты сами могут когда нибудь оказаться в такой ситуации и самое интересное им даже район ни надо будет менять, или есть другой выход всех мало обеспеченных ,больных в лесу где-то поселить?

  • JB
    Janis Berzin
    18-го октября

    "не должно нарушать ценности, основанные на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и прав человека, включая права меньшинств" - какое отношение это имеет к ЛР, построенной на апартеиде, национальном угнетении и неравенствах всех видов.

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    Разделяй и властвуй! Это наиглавнейшей принцип по которому создаётся информативный контент на ВВ! Предлагаю обсудить отношения кошек и мышей в соседнем подвале.

Читать все комментарии

Видео