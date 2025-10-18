На сей раз кризис – с автобусными пассажирскими перевозками в регионах. Осень началась с акций протеста, в результате которых были сорваны рейсы в провинцию.

Автотранспортная дирекция – структурное подразделение Министерства сообщений – пригрозила крупными штрафами.

Так, а где мы живем?!

Иво Ошниекс, президент Латвийской ассоциации пассажироперевозчиков, заявил на Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям:

– Не решается вопрос перевозчиков о покрытии убытков уже долгие годы, превращаясь в действия против оказывающих услуги. Мы говорим о том, как наказывать перевозчиков, а не решать ситуацию. Акции протеста – крайний инструмент, чтобы быть услышанными. У меня вопрос: мы в свободном, демократическом государстве живем, не можем устраивать такие акции?

Общественники, в лице Ошениекса и его коллег неоднократно слали письма в Минсообщений, коим руководит Атис Швинка ("Прогрессивные"). Все "крутится вокруг пересмотра цен долгосрочных договоров" плюс финансирование из госбюжета в недостаточном объеме, – подчеркнул активист: – Годами этот вопрос оттягивается до конца года, для решения чрезвычайной ситуации средствами на непредвиденные расходы. Но это надо было включить в бюджет, планируя его на будущий год! Конечно, это не исключает возможности пересмотреть маршрутную сеть и т.д. Мы хотели бы услышать от Министерства сообщений реальные предложения.

Дело все в том, что несколько лет назад заключенные договоры на обслуживание региональных линий были с фиксированной ценой, а вот минимальные зарплаты с того времени – выросли, и оттого предприятия оказываются за рамками рентабельности, для сего им и необходимы дотации.

– На 2030 год полагают, что зарплата шофера будет 6 евро в час. Вы считаете, это нормально? – задал риторический вопрос господин Ошениекс.

С водителями в стране напряженка

Со стороны заинтересованных лиц в Сейме выступала Рута Вейиня, председатель правления Профсоюза работников общественных услуг и транспорта Латвии (LAKRS):

– Шоферов в Латвии столько, сколько их есть. И они не прирастают за день на 5-10 человек. Их очень мало. Единственное, что работодатель может сделать – "переманить" одного-другого к себе. Они меняют рабочие места. Мы регулярно с шоферами коммуницируем. Люди ответственные, лояльные работодателям, они не шастают налево-направо. И работодатели ищут, как поднять зарплату.

Новый проект по мобильности для регионов ЛР от Европейского Союза стоит 36,6 миллионов евро, и рассчитан на пятилетку. Но, как констатировала Вейиня, "никто не говорит, что будет через 5 лет, никто".

Один министр, другой, а воз и ныне там…

Еще в 2019 г. профсоюз LAKRS обратился к тогдашнему главе Минсообщений Атису Линкайтису: "Обратили внимание на закупку, призывали к очным переговорам". Но ничего не добились (хотя, может быть, косвенным результатом стало то, что Консервативная партия, представленная министром, не прошла в XIV Сейм).

– Спасибо, что пригласили, – обратилась на сей раз активистка к главе Комиссии по публичным расходам и ревизиям Гатису Лиепиньшу ("Новое Единство"), – может быть, это и есть большой шаг. Послушают, что говорят люди, работающие в этой отрасли.

"Вы знаете, куда шоферу пописать? В бутылку. Почему бы об этом не сказать громко, они тоже люди", – без обиняков высказалась госпожа Вейиня. По ее оценке, в Минсообщений "выдумывают маршруты", не считаясь с реалиями. "Не происходило никаких изысканий".

– Необходимо 15 миллионов на повышение зарплаты, – суммировала председательница LAKRS. – Несомненно, люди имеют право на достойную оплату труда, – отреагировал глава парламентской комиссии Гатис Лиепиньш.

Государство должно принять ответственность

А вот Скайдрите Абрама, не принадлежащая к фракциям депутат (но избранная от "Прогрессивных") подчеркнула, что бойкот в течение часа – недопустим: "Пусть Совет по конкуренции этим занимается". Андрис же Кулбергс («Объединенный список») считает, что Совет по конкуренции в дело вмешивать не стоит–– он «смотрит слишком узко», с чем Андрис уже сталкивался, будучи главой Латвийской автомобильной ассоциации. Собственно, депутат и про сейчас там рулит, ибо закон не запрещает:

– Не все нарушители и не все преступники, кто ведет запрещенные соглашения. Государство должно принять огромную ответственность. Ибо это не товар, который мы покупаем на свободном рынке под свою ответственность. Это мероприятие, которое государство заказывает – и платит за него тариф. То есть, закупает не только количество, но и качество.

"Очень дешевую услугу, – заметила С.Абрама, – порой невозможно выполнить". Сама она сейчас много времени проводит близ границы с Эстонией, и часто передвигается на автобусах: – Я вижу, какие водители. Это последние, кого можно найти на рынке! Старше пенсионного возраста. С очевидными болячками. Как они там работают? Поговорили, открылось – многие пытаются перейти работать в Эстонию. Там подняли зарплаты, поняли, что надо обеспечивать профессиональную рабочую силу, способную выполнять обязанности, а не только все время сидеть на больничном листе.

"Государство провело очень неправильную закупку, положившись на низкие цены, – резюмировала политик, – и не провело индексацию. Я не понимаю, почему, ведь она записана в законе?" Согласно названным Абрамой цифрам, размер почасовой оплаты водителя, который перевозит несколько десятков человек по скоростной трассе, нагруженной всем-чем, от фур до велосипедистов, по нынешним временам хотя поднять на… 20 центов в час.