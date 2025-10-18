В сети расходятся кадры с русскоязычным туристом из Латвии в Швейцарии, хамски и агрессивно атаковавшим беларуско-украинскую семью (мама, папа и дочь). По примитивной причине – они, сидя рядом в поезде, говорили на своем родном украинском языке. Это не первый случай, когда этот русскоязычный гражданин Латвии нападает на украинок, утверждает украинский портал Oboz.ua.

В частности, аналогичное нападение Александр Вабик совершил в Женеве еще в апреле, пишет Oboz. Об этом рассказали в сети NEXTA, а в дополнение в Instagram обнародовали видеозапись с этим случаем.

В свою очередь, российский журналист Евгения Альбац сомневается, что этот человек действительно родом из Латвии и учился в Риге, и попросила проверить службы его биографию. "Вот этого матерящегося на украинскую семью с ребенком (sic!) скота зовут вроде бы Александр Вабикс, в Facebook его страница помечена как "Александр Ва", он вроде бы из Латвии, живет вроде бы в Цюрихе, дело происходит в поезде, идущем в Шпиц. кантон Берн, в Швейцрии, сообщает в X российский блогер Рустем Адагамов. Но говорит он (Вабикс - прим.) как полное чмо, пьяный силовик из России. Не похоже, что он из Латвии, не похоже, что живет в Швейцарии. Хорошо бы, чтобы российские журналисты в Европе и европейские журналисты проверили его биографию", - написала Альбац в соцсети Facebook.

Что происходило в Женеве

2 апреля 2025 года Александрс Вабикс (Aleksandrs Vabiks) набросился с оскорблениями и угрозами на двух девушек в кафе на берегу Женевского озера. Девушки увидели, как мужчина силой гладит лебедя по голове и снимает это на видео, а птица пытается защищаться и убежать от человека.

После нескольких минут такого "контакта" одна из девушек сделала замечание мужчине, попросив прекратить. В ответ он начал кричать и оскорблять их, в том числе используя нецензурную лексику. В частности, кричал, что "вас, хохлов, надо всех убить".

Девушки пытались спрятаться от неадеквата в туалете, но он их преследовал даже там. Выбив у женщины из рук телефон, когда она снимала это безобразие, он потребовал удалить запись.

О ком идет речь

В сети довольно быстро идентифицировали нападавшего – Александа Вабикса, уроженца Латвии, который имеет сожительницу из Украины (одесситка, которая сбежала из страны из-за войны). Он живет в Берне, имея вид на жительство в Швейцарии (категория "в").

Мужчина неоднократно публиковал пророссийские сообщения в социальных сетях и любит делать селфи в футболке с надписью "Россия в моем сердце".

На фото и видео Александр выглядит значительно старше, но ему всего 42 года. Из-за такого вида люди в сети предполагают, что сторонник страны-агрессора может сильно выпивать. Другие пользователи сети опознали в угрожавшем латвийского гражданина Вабика, который в своих профилях в социальных сетях указывает, что когда‑то учился в Риге в Золитудской гимназии и сейчас живёт в Цюрихе, Швейцария.

Инцидент в поезде

В поезде сообщением Интерлакен–Шпиц Вабикс набросился на украинку Елену Дудник и ее мужа-швейцарца, который знает украинский язык. Супруги ехали с ребенком. Стороннику российской агрессии родом из Латвии не понравилось, что муж с женщиной разговаривали между собой на украинском языке.

Елена успела снять видео, на котором этот неадекватный мужчина из Латвии угрожает расправой им и даже маленькому сыну, которому нет еще даже двух лет, требует, чтобы супруги покинули вагон поезда, стучит кулаком по столу, а потом бросается на людей.

Он не верил, что муж Елены имеет швейцарский паспорт, требовал, чтобы с ним разговаривали на немецком или английском (хотя позже выяснилось, что он, как настоящий русский, вообще иностранных языков не знает).

"Что ты против русских имеешь? Мы вас будем убивать до конца! Я швейцарец, и мне ничего не будет, а вы уедете", – кричал Вабик, а потом бросился с кулаками на людей.

Реакция в сети

Как утверждают люди, указанные два эпизода, к сожалению, не единственные. Из-за характерной внешности, а также из-за нелюбви Александра менять одежду, его узнали как нападающего на еще одну украинскую семью за рубежом.

Люди не понимают, почему неадеквату сходит с рук такое поведение в европейских странах. Но они надеются, что публичная огласка в социальных сетях и медиа что-то изменит, поэтому в интернете адресуют свои сообщения по этому поводу чиновникам в Латвии и в Швейцарии.

"Ничего более омерзительного я давно не видел. Хотя несомненно бывает и хуже. В сети расходятся кадры с русскоязычным туристом в Швейцарии, хамски и агрессивно атаковавшим украинскую семью (мама, папа и дочь). По примитивной причине – они, сидя рядом в поезде, говорили на своем родном украинском языке. Что и вызвало припадок бешенства у этого типа. Я очень надеюсь, что этот кейс станет прецедентом для Европы. Чтобы ни один негодяй не позволил себе подобное в отношении мирных семей. Особенно семьи беженцев. Полагаю отреагировать на поведение гражданина Латвии могут не только швейцарские полицейские, но и официальная Рига. Это было бы правильно. Есть надежда, что то, что не выходит в Европе с наказанием антисемитов, может получиться в этом случае. Давайте писать и говорить об этом. Это важно", - поделился мнением российский кинопродюсер Александр Роднянский.

В свою очередь, вице‑мэр Риги Эдгар Ратниекс, ответив на просьбу пользователя X обратить внимание на это дело, написал: «Спасибо, уже информировал Службу государственной безопасности».

В Службе государственной безопасности (СГБ) агентству LETA подтвердили, что заявления этого человека попали в поле зрения СГБ. Учитывая, что дело в настоящее время расследует швейцарская полиция, Служба не предоставляет дальнейших комментариев.