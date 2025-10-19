Про латвийскую демографию принято писать со знаком минус, но на самом деле есть и хорошие новости. Например, недавно населению сообщили, что оно, население, будет жить дольше, чем когда-либо. Разве не повод для ликования?

В окрестностях Риги живут дольше, чем в Резекне

Согласно недавно опубликованным данным Центрального статистического управления (ЦСУ), средняя ожидаемая продолжительность жизни новорожденных в 2023 году составила в Латвии 75,5 года, в том числе 70,4 года для мужчин и 80,4 года для женщин.

А средняя ожидаемая продолжительность жизни детей, родившихся уже в 2024 году, составила 76,4 года, в том числе 71,3 года для мужчин и 81,1 года для женщин. "Это самый высокий показатель за всю историю", — сообщает ЦСУ.

ЦСУ также сообщает, что наибольшая ожидаемая продолжительность жизни у женщин, проживающих в Рижском регионе (81,5 года), и мужчин, проживающих в Видземском регионе (72,5 года), а наименьшая ожидаемая продолжительность жизни - в Латгале: 68,8 года у мужчин и 79,9 года у женщин.

Данные также показывают, что средний возраст населения постепенно увеличивается и на начало 2025 года составлял 43,4 года. Средний возраст мужчин составлял 40,3 года, а женщин - 46,2 года. В Рижском регионе население моложе - средний возраст 42,6 года, а в Латгале - старше, там средний возраст составляет 45,9 года.

Кто будет с этим спорить?

Продолжительность жизни – один из важнейших показателей качества жизни в целом. Кто будет с этим спорить? Жить долго – значит, жить хорошо. В Латвии продолжительность жизни растет давно, но с отдельными провалами. Последний из них случился недавно.

Первые данные есть за 1896 год. Тогда ожидаемая продолжительность жизни новорожденных оценивалась в Латвии в 42,6 года. Привет всем, кто ностальгирует по прекрасной старине! Впрочем, такая низкая цифра была обусловлена в основном очень высокой детской смертностью. Те, кто пережил «счастливое детство» имели много шансов дожить до приличных лет.

В 1920-х годах продолжительность жизни в Латвии дотянулась до 53-56 лет, а к 1940 году достигла 58 лет. Потом был, конечно, вызванный войной провал. В 1960-е годы в ЛССР жили в среднем уже 70-71 год (огромный прогресс!), а в 1970-е – в среднем только около 69 лет. Брежневский застой, похоже, оказал влияние и на этот показатель.

В 1980-е продолжительность жизни тоже практически не росла, застряв на уровне 69-70 лет. Ну а в 1990-е начался вполне понятный спад. Развал СССР уронил качество жизни и ее продолжительность примерно до 66 лет в 1994-95 годах. К началу 2000-х годов цифра подросла до 71 года с последующим стабильным ростом вплоть до начала пандемии. Из-за высокой смертности от ковида, показатель конечно же понизился, но теперь мы снова в фазе роста.

И да, 76,4 года – так долго в Латвии еще никогда не жили. Разве не повод для праздника государственного уровня? Когда хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира, о которых уже давно все забыли, в стране объявили выходной, а по поводу такого великого достижения не будет хотя бы салюта? Похоже, что с расстановкой приоритетов в этой стране точно что-то не так.

Эх, еще бы здоровья!

К сожалению, долгая жизнь латвийцев омрачена тем, что она, эта жизнь, не слишком здоровая. Это обидно. Так старались, так старались, и все зря?

Не так давно Евростат опубликовал последние данные: в 2023 году среднее число здоровых лет жизни при рождении в ЕС составило 63,1 года: 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Здоровые годы жизни — то есть годы без ограничений в активности — составляют 75% от общей продолжительности жизни для женщин и 80% — для мужчин. Таким образом, мужчины в среднем проводят большую часть своей более короткой жизни без ограничений в активности. При этом только в 9 странах ЕС у мужчин зафиксировано больше здоровых лет жизни, чем у женщин. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для женщин в ЕС в среднем на 5,3 года выше, чем для мужчин (84,0 года против 78,7 года).

Наибольшее число здоровых лет жизни у мужчин было зафиксировано на Мальте (71,7 года), затем в Италии (68,5 года) и Швеции (67,2 года), а наименьшее — в Латвии (51,2 года), Эстонии (56,5 года) и Словакии (56,8 года).

У женщин наибольшее число здоровых лет жизни зафиксировано также на Мальте (71,1 года), за ней следуют Болгария (71,0 года) и Италия (69,6 года).

Самый низкий показатель у женщин опять-таки в Латвии - 54,3 года. Далее — в Дании (55,4 года) и Финляндии (55,9 года).

Сранно, что это северные женщины такие худосочные – денег ведь куры не клюют, занимаются йогой и джоггингом с утра до вечера, не говоря уже про родную скандинавскую ходьбу. Да, видимо, значение климата все же не перебьют никакие деньги и никакой образ жизни. Выше приведенные цифры это довольно ярко показывают.

Сами виноваты?

Обобщая все эти данные, приходим к выводу, что фактически официально Латвия признана замой нездоровой страной Европейского союза. Продолжительность жизни в стране растет, что прекрасно, но насладиться ею не очень-то получается – здоровья-то нет.

Конечно, все можно свалить на само население – пристрастилось к вредным привычкам, ведет нездоровый образ жизни, не занимается спортом и так далее. Но и система здравоохранения в стране работает далеко не лучшим образом. Это признают даже сами врачи.

"В соответствии с методологией учета здоровые годы жизни — это годы без значительных ограничений повседневной активности из-за проблем со здоровьем. На этот показатель влияют не только параметры общественного здоровья, но и другие факторы, среди которых важнейшее значение имеет доступность медицинской помощи", — так вышеуказанные данные Евростата прокомментировал Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода.

Как указывает профсоюз, доля людей с избыточным весом на Мальте выше, чем в Латвии. Однако доля населения, которое не может получить необходимые медицинские услуги, в Латвии является одной из самых высоких в ЕС, тогда как на Мальте этот показатель самый низкий.

"Несмотря на то что в 2024 году Европейская комиссия рекомендовала Латвии укреплять систему здравоохранения, в настоящее время доступность и качество медицинской помощи в стране продолжают отдаляться от среднего уровня ЕС. Пропорция жителей, которые сообщают о невозможности получить необходимые медицинские услуги, в 2023 году в Латвии была во много раз выше, чем в среднем по ЕС (7,8% против 2,4%), и продолжает расти", — указывают латвийские врачи.