С октября в Риге стал доступен новый сервис под названием «Мамины помощники/Mammu palīgi». Он создан под эгидой Департамента благосостояния Рижского самоуправления.

"В этом году родители новорожденных, зарегистрированных и проживающих в Риге, могут получить бесплатную информационную и эмоциональную поддержку. Ее финансирует Рижское самоуправление", — сообщили в Рижском самоуправлении.

Новая услуга ориентирована на конкретную целевую группу: женщины с диагностированной послеродовой депрессией, ухаживающие за ребенком в возрасте до одного года.

Вот что включает в себя программа:

– прогулки с малышом, чтобы мама могла расслабиться;

– помощь с домашними делами – покупками, приготовлением пищи, уборкой и т.д.;

– практическая поддержка в уходе за детьми;

– реагирование в кризисных ситуациях путем привлечения специалистов;

Услуга доступна до 30 часов, 1-2 раза в неделю. При необходимости ее интенсивность можно увеличить до трех раз в неделю.

Необходим медицинский документ, подтверждающий диагноз (например, выписка из амбулаторной карты или заключение врача). Подать заявку можно, обратившись по номеру 27333100.