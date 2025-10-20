Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди 3 576

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди
ФОТО: Freepik

С октября в Риге стал доступен новый сервис под названием «Мамины помощники/Mammu palīgi». Он создан под эгидой Департамента благосостояния Рижского самоуправления.

"В этом году родители новорожденных, зарегистрированных и проживающих в Риге, могут получить бесплатную информационную и эмоциональную поддержку. Ее финансирует Рижское самоуправление", — сообщили в Рижском самоуправлении.

Новая услуга ориентирована на конкретную целевую группу: женщины с диагностированной послеродовой депрессией, ухаживающие за ребенком в возрасте до одного года.

Вот что включает в себя программа:

– прогулки с малышом, чтобы мама могла расслабиться;

– помощь с домашними делами – покупками, приготовлением пищи, уборкой и т.д.;

– практическая поддержка в уходе за детьми;

– реагирование в кризисных ситуациях путем привлечения специалистов;

Услуга доступна до 30 часов, 1-2 раза в неделю. При необходимости ее интенсивность можно увеличить до трех раз в неделю.

Необходим медицинский документ, подтверждающий диагноз (например, выписка из амбулаторной карты или заключение врача). Подать заявку можно, обратившись по номеру 27333100.

Читайте нас также:
#рижская дума #помощь
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
3
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Anim
    20-го октября

    Куда ещё придумаете потратить наши налоги?

    4
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    чтобы мама могла расслабиться; -- Интересно, в какой форме, в каких условиях и с какой интенсивностью будет проходить это расслабление 3 раза в неделю?

    10
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    Нет, матери временами надо отдыхать от ребёнка, особенно одиночке и в первый год. Когда реально крыша едет от банального недосыпа (а я встречал таких в хвиттере мамок, корые просто волком выли, мечтая хоть банально, выспатся ночь не срываясь по сто раз на плачь ребёнка). Лично, я думаю, что эта услуга, помощь, функция (как бы ни называлась) довольно полезна, чтоб на нё потратится.

    4
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бррр!» Холодный ветер держит курс на Латвию - синоптики
Изображение к статье: «Бррр!» Холодный ветер держит курс на Латвию - синоптики
Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро
Изображение к статье: Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро
Глава Минздрава Латвии предложил врачам и медсестрам танцевать танго, а не выдвигать ультиматумы
Изображение к статье: Глава Минздрава Латвии предложил врачам и медсестрам танцевать танго, а не выдвигать ультиматумы
Объем залоговых требований Rietumu banka к компании West Kredit достиг 120 млн евро
Изображение к статье: Объем залоговых требований Rietumu banka к компании West Kredit достиг 120 млн евро
Изображение к статье: Поезда на Елгавской линии пойдут по измененному графику
Поезда на Елгавской линии пойдут по измененному графику 157
Изображение к статье: На следующей неделе воду из-под крана в Риге лучше не пить
На следующей неделе воду из-под крана в Риге лучше не пить 1 1119
Изображение к статье: Середина октября в Латвии отличалась от привычной осени
Середина октября в Латвии отличалась от привычной осени 423
Изображение к статье: Фитнес-бум в Латвии: спортзалы переполнены, прибыль растет
Фитнес-бум в Латвии: спортзалы переполнены, прибыль растет 1 391

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 63
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 180
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 113
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 113
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 308
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 63
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 180

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео