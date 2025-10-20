По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха в 5 часов утра на Даугавпилсской и Резекненской станциях наблюдения составила около -4,5 градусов. По данным "Latvijas Valsts ceļi", в Резекненском крае в это время было -6,6 градусов, а около Зилупе был зафиксирован мороз в шесть градусов.

В Курземе, западной Видземе и большей части Земгале термометры показывали +1...+6 градусов.

Небо частично облачное, в Латгале в основном ясно.