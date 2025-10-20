Во время ремонта железнодорожной линии на Тукумс будет открыт новый автобусный маршрут Дубулты-Тукумс, сообщили агентству ЛЕТА в Автотранспортной дирекции.

Автобусы будут отправляться от Тукумского автовокзала в 16.40 и 17.10 по будням и следовать до железнодорожной станции Дубулты.

В будние дни автобусы будут отправляться с железнодорожной станции Дубулты в 17.45 и 18.15 и следовать до Тукумса.

Расписание автобусов совпадает с расписанием поездов.

Автобусы обслуживает ООО "Tukuma auto".

Как сообщалось, в связи с работами по реконструкции контактной сети на Тукумсской линии движение поездов на участке Асари-Кемери полностью закрыто до 5 ноября. Пассажирские перевозки на этом участке железной дороги будут организованы автобусами, а поезда будут ходить реже.