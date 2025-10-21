Сегодня с 13:00 до 15:00 у сцены Верманского сада в Риге пройдет чемпионат «Самая большая тыква Латвии», сообщает ЛЕТА.

В рамках мероприятия будет определена самая впечатляющая тыква осеннего урожая этого года, а также — в специальной категории — самая тяжёлая тыква, выращенная юными латвийскими фермерами.

На конкурс поданы 39 тыкв из 15 краёв Латвии — Добельского, Кулдигского, Марупского, Адажского, Сигулдского, Салдусского, Южнокурземского, Вентспилсского, Балвского, Тукумского, Баусского, Лудзенского, Ливанского, Елгавского и Лимбажского.

На сегодняшний день самый тяжёлый тыква в истории чемпионата весила 574 килограмма — этот рекорд в 2018 году установила тыква, выращенная Луизой Неймане в Кулдигском крае.