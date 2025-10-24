Baltijas balss logotype
Больничную сеть пока трогать не будут 1 300

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Больничную сеть пока трогать не будут

Сеть больниц в следующем году останется прежней, а корзина планируемых услуг существенно не изменится, но очевидно, что реформы неизбежны.

Изначально запланированных средств ежегодно не хватает, и их необходимо пересматривать и выделять дополнительные средства. В прошлом году финансирование стационарных услуг увеличилось с 646,76 млн евро до 699,33 млн евро к концу года. В этом году выделенная сумма была перерасходована, а региональные больницы за восемь месяцев выполнили план на 100,4%. Для улучшения ситуации ищутся различные решения. Одним из них является создание единой системы оплаты стационарных услуг. В свою очередь, представители отрасли призывают руководителей больниц предоставить им большую свободу в принятии решений об использовании средств.

Что касается финансирования, то Даугавпилсская больница получает наибольшую долю среди региональных больниц - около 4,7% от общего государственного финансирования, или почти 32 млн евро. Далее следуют Лиепайская больница с 26,2 млн евро (3,86%), Видземская больница с 19,2 млн евро (2,84%), Северокурземская больница с 16,8 млн евро (2,48%), Резекненская больница с 15,7 млн евро (2,32%), Елгавская городская больница с 15,57 млн евро (2,29%) и Екабпилсская региональная больница с 13,85 млн евро (2,04%).

Распределение финансирования по больницам не предусматривает большой свободы действий - до перераспределения средств "подвигнуть" его между позициями можно лишь на 5%. Например, если заявлений на эндопротезирование коленного сустава было меньше, чем планировалось, деньги можно направить на операции на тазобедренном суставе. Однако любые изменения, касающиеся как стационарных, так и амбулаторных услуг, должны быть согласованы с Национальной службой здравоохранения (НСЗ). Глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс призвал предоставить руководителям больницы больше свободы в использовании финансирования, чтобы не гадать - разрешит или не разрешит НСЗ что-то сделать. Он также обратил внимание на то, что фактическое количество пациентов не отражает реальную потребность, которая значительно выше.

Член Государственного контроля Майя Аболиня выразила обеспокоенность непрозрачностью перераспределения финансирования между службами и тем, что больницы лишь пытаются сохранить эти деньги в своем бюджете. Она призвала их принимать более смелые решения для наведения порядка в отрасли.

#медицина #финансы
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Больниц становится меньше, и денег в каждую выделяют все меньше. Лучше не будет в фашистско-латышской Латвии никогда.

    7
    1

