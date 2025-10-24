Baltijas balss logotype
Деньги в песок. Почему Rail Baltica ждет очередное подорожание 5 1182

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
TV3
Изображение к статье: Деньги в песок. Почему Rail Baltica ждет очередное подорожание
ФОТО: LETA

Как остроумно замечает TV3, в Министерстве сообщения о проекте "Балтийский рельс" забыть невозможно — из министерских окон здания прекрасно видно, как как обстоят дела со строительством центрального железнодорожного вокзала.

Между тем, новости об очередном удорожании проекта все тревожнее - повышение налога на природные ресурсы значительно увеличат стоимость строительства Rail Baltica.Речь идёт о включённых в пакет государственного бюджета на следующий год поправках к закону о налоге на природные ресурсы, предусматривающих повышение ставок для песка, гравия и торфа.

«Конечно, министерство сообщения выдвинуло возражения против повышения ставок налога на природные ресурсы, — сказала заместитель госсекретаря министерства Кристине Пудисте. — Они были отклонены. Точные расчёты не проводились. Есть приблизительные оценки, но я не хотела бы их озвучивать, чтобы не начались манипуляции с цифрами.

По данным телеканала, министерство сообщения предлагало освободить Rail Baltica от этого налога, однако инициатива также не получила поддержки. В министерстве финансов и министерстве климата признали, что не оценивали, как повышение ставок скажется на проекте.

«Получается, одной рукой мы ищем, как оптимизировать расходы, а другой — добавляем миллионы за песок и гравий», — сказал бывший глава парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica Андрис Кулбергс («Объединённый список»).

По его словам, к росту стоимости приводит и хаотичное планирование:

«Требования могли выдвигать 63 самоуправления, через которые проходит 200 километров трассы. Каждое, кому не лень, добавляло свои идеи. Одно из них — кто-то решил, что в водохранилище нужно проводить регату, поэтому мост сделали 12 метров высотой. Это одна из глупостей, из-за которых выросли расходы». Эти решения уже привели к тому, что стоимость двухуровневого моста на основной трассе Rail Baltica выросла почти в четыре раза. Проект оказался финансово неподъёмным, хотя из фонда военной мобильности ЕС на опоры моста было выделено около 50 миллионов евро. Теперь эти средства рискуют быть утрачены.

По информации TV3, Министерство сообщения ведёт переговоры с Еврокомиссией — о продлении сроков освоения средств и изменении технических решений, чтобы не потерять финансирование. Официального ответа пока нет.

#rail baltica
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    Подсказываю еще один источник подорожания: если рабочих кормить только серым горохом, они начнут усиленно выделять метан. А "за вредные выбросы" можно накинуть в смету еще сотню миллиончиков!

    9
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го октября

    Любой долгострой постепенно дорожает, что и дураку понятно. Умные люди это понимают и стараются скорее закончить начатое. К сожалению таких людей у нас нет.

    20
    1
  • A
    Aleks
    24-го октября

    У каждой ошибки есть фамилия,имя и отчество И.В.Сталин.

    29
    2
  • Д
    Добрый
    Aleks
    24-го октября

    Ты чтишь Сталина,но ненавидишь евреев.А среди чекистов каждый второй был евреем.

    3
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    24-го октября

    Кто-то решил, что в водохранилище нужно проводить регату, поэтому мост сделали 12 метров высотой. 🤭Кто ты, неизвестный Кто-то?

    32
    1
Читать все комментарии

