Как остроумно замечает TV3, в Министерстве сообщения о проекте "Балтийский рельс" забыть невозможно — из министерских окон здания прекрасно видно, как как обстоят дела со строительством центрального железнодорожного вокзала.

Между тем, новости об очередном удорожании проекта все тревожнее - повышение налога на природные ресурсы значительно увеличат стоимость строительства Rail Baltica.Речь идёт о включённых в пакет государственного бюджета на следующий год поправках к закону о налоге на природные ресурсы, предусматривающих повышение ставок для песка, гравия и торфа.

«Конечно, министерство сообщения выдвинуло возражения против повышения ставок налога на природные ресурсы, — сказала заместитель госсекретаря министерства Кристине Пудисте. — Они были отклонены. Точные расчёты не проводились. Есть приблизительные оценки, но я не хотела бы их озвучивать, чтобы не начались манипуляции с цифрами.

По данным телеканала, министерство сообщения предлагало освободить Rail Baltica от этого налога, однако инициатива также не получила поддержки. В министерстве финансов и министерстве климата признали, что не оценивали, как повышение ставок скажется на проекте.

«Получается, одной рукой мы ищем, как оптимизировать расходы, а другой — добавляем миллионы за песок и гравий», — сказал бывший глава парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica Андрис Кулбергс («Объединённый список»).

По его словам, к росту стоимости приводит и хаотичное планирование:

«Требования могли выдвигать 63 самоуправления, через которые проходит 200 километров трассы. Каждое, кому не лень, добавляло свои идеи. Одно из них — кто-то решил, что в водохранилище нужно проводить регату, поэтому мост сделали 12 метров высотой. Это одна из глупостей, из-за которых выросли расходы». Эти решения уже привели к тому, что стоимость двухуровневого моста на основной трассе Rail Baltica выросла почти в четыре раза. Проект оказался финансово неподъёмным, хотя из фонда военной мобильности ЕС на опоры моста было выделено около 50 миллионов евро. Теперь эти средства рискуют быть утрачены.

По информации TV3, Министерство сообщения ведёт переговоры с Еврокомиссией — о продлении сроков освоения средств и изменении технических решений, чтобы не потерять финансирование. Официального ответа пока нет.