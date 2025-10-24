Baltijas balss logotype
Мы интересуемся источником ваших денег не для того, чтобы собрать больше налогов - глава VID 6 2019

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Мы интересуемся источником ваших денег не для того, чтобы собрать больше налогов - глава VID

Глава Службы государственных доходов (VID, СГД) Байба Шмите-Роке заявила, что требование указывать происхождение средств направлено не на рост сбора налогов, а на борьбу с теневой экономикой и создание честной конкурентной среды.

Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в передаче “Naudas cena” на телеканале TV24 заявила, что требование указывать происхождение денежных средств не имеет целью увеличение налоговых поступлений. Комментируя меры по ограничению теневой экономики, глава VID напомнила, что в 2023 году были созданы рабочие группы, разработавшие предложения по снижению её масштабов. По её словам, инициаторами этих идей в основном выступили сами предприниматели, а служба предложила ввести требование об указании происхождения средств.

«Что такое теневая экономика? Этим должна быть обеспокоена вся латвийская общественность. Люди волнуются, потому что “тень” слишком велика — бюджет получает меньше доходов, и нужно что-то делать. Бизнес тревожится, потому что теневая экономика разрушает честную конкуренцию. Государство беспокоится, потому что беспокоится общество», — пояснила Шмите-Роке.

Она подчеркнула, что указание происхождения денег не преследует цель увеличить налоговые сборы. «Нет! Главное, что нам нужно изменить в мышлении — это стремление создать честную и прозрачную конкурентную среду для предпринимателей. Через это можно стимулировать и поступление средств в бюджет», — отметила руководитель VID, добавив, что ограничение теневой экономики неизбежно сделает Латвию богаче.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года VID усиленно контролирует операции с наличными, получая информацию о взносах в банкоматы свыше 750 евро и снятии свыше 1500 евро в месяц. «Наша цель — эффективно сосредоточиться на группах с рисками теневой экономики, чтобы быстро выявлять подозрительные сделки. Добросовестные налогоплательщики, которые легально используют свои средства, практически не ощутят эти изменения в повседневной жизни», — ранее объясняла Шмите-Роке.

Она добавила, что VID не связывает конкретные суммы с уклонением от налогов: «У нас есть алгоритмы, которые позволяют различать, когда человек просто вносит свою законную зарплату, а когда операции могут указывать на возможное уклонение от уплаты налогов».

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Латвии вступают в силу новые строительные нормы: теперь при подаче проекта в Информационную систему строительства (BIS) необходимо указывать источник финансирования. Это правило затронет всех, кто планирует строительство или капитальную перестройку.

#налоги #сгд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • ГР
    Грамотный Рукамиводитель
    24-го октября

    Работаю с 15 лет и вот результат за все проработанные годы мне неприслали даже спасибо за уплаченые налоги ни путёвку в санаторий, ни тёплые ботинки мне не подарили, только счёт и обязанность ,а я ведь свободный человек а недойная корова...

    5
    0
  • A
    Aleks
    24-го октября

    ...сделают Латвию богаче...😂😂😂Уверен,что богаче станет не Латвия,а ее колонизаторы и все на них работающие Остальным богаче стать не дадут 👽

    13
    2
  • lo gos
    lo gos
    24-го октября

    Коррумпированные шлюхи сами миллионы воруют, а у простых людей последние хотят отнять.

    33
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го октября

    "Мы интересуемся источником ваших денег"

    Наших денег много не будет. А вот сколько ваших денег?

    30
    1
  • Д
    Дед
    24-го октября

    А по закону собрать деньги уже не получается, поэтому эта преступная организация тупо крадет деньги . Суды признают преступления этой организации законными. Рэкет 90-х жалкие котята, по сравнению с этой бандой воров.

    30
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    "Гоните ваши денежки - нам на помощь Украине не хватает!". Люди начнут честно платить налоги, когда эти налоги перестанут тратить на тупые мегапроекты типа Райл Балтик, и на виллы для министров. Попробуйте для интереса потратить налоги на здравоохранение, пенсии, социальные проекты - и люди к вам потянутся. :)

    59
    1
Читать все комментарии

