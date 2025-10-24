Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики огласили прогноз погоды до конца октября и рассказали, какой будет ноябрь 0 2616

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
LETA
Изображение к статье: Синоптики огласили прогноз погоды до конца октября и рассказали, какой будет ноябрь

В последние семь дней октября в Латвии временами будут идти дожди, больше всего осадков выпадет в субботу, а солнце будет светить редко, прогнозируют синоптики.

В субботу, 25 октября, небо будет затянуто плотной облачностью, ожидается дождь, причем в западной и центральной частях страны он будет продолжительным, местами и сильным - количество осадков может достигнуть 30 миллиметров. Столица также окажется под влиянием сильного дождя. Температура воздуха ночью и днем составит +8...+12 градусов.

В воскресенье и понедельник будет облачно, временами с прояснениями. Во многих местах ожидаются дожди. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга. Температура воздуха составит от +1 до +11 градусов.

В ближайшие несколько дней временами будут идти дожди, а температура останется стабильной.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, ноябрь в Латвии ожидается более теплым, чем обычно, с осадками чуть выше нормы.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
4
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем?
Изображение к статье: В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем?
Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами
Изображение к статье: Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами Эксклюзив!
В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт
Изображение к статье: В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт
На Ригу движется стихия. Лучше сидеть дома
Изображение к статье: На Ригу движется стихия. Лучше сидеть дома
Изображение к статье: Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил...
Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил... 5 764
Изображение к статье: «Таблетки — не конфетки!»: жители Латвии съели более 18 млн упаковок лекарств. И это только без рецептов Эксклюзив!
«Таблетки — не конфетки!»: жители Латвии съели более 18 млн упаковок лекарств. И это только без рецептов 233
Изображение к статье: Мощные дожди идут на Латвию - синоптики призвали приготовиться
Мощные дожди идут на Латвию - синоптики призвали приготовиться 4353
Изображение к статье: СГД сократит и бюджет и работников, а также сэкономит на парадной форме
СГД сократит и бюджет и работников, а также сэкономит на парадной форме 1 438

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 8
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 24
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 77
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 44
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 8
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео