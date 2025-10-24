Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У многих бездомных большие долги и болезни 3 1128

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
LETA
Изображение к статье: У многих бездомных большие долги и болезни

Иногда для того, чтобы человек стал бездомным, достаточно одного критического события - например, потери работы, развода или смерти близкого человека, рассказал заместитель руководителя отдела социальных услуг для взрослых департамента благосостояния Рижской думы Алдис Страпцанс.

В свою очередь, антрополог Карлис Лакшевиц назвал значимыми причинами бездомности проблемы со здоровьем и долги: "У значительной части людей, живущих на дачных участках и в других местах в городе, очень большие долги". По словам Лакшевица, важнейшая цель проекта переписи бездомных, реализуемого в Риге на этой неделе, - не получение данных о количестве бездомных в Риге, а понимание того, с какими проблемами чаще всего сталкиваются респонденты и по каким причинам они стали бездомными.

Интервью в рамках этого проекта и предыдущие исследования, выявили несколько важных факторов, приводящих к потере жилья, и первым из них он назвал проблемы со здоровьем.

"Многие люди уже имеют инвалидность и, скорее всего, стоят в очереди на социальное жильё. Но есть и те, у кого есть недиагностированные заболевания различного рода. И это очень сложная ситуация, особенно если человек находится в предпенсионном возрасте", - сказал Лакшевиц, добавив, что, согласно многолетним данным, именно в этой возрастной категории находится большинство бездомных.

"У многих серьёзные проблемы со здоровьем, которые не позволяют им работать полный рабочий день, особенно если это физический труд", - отметил исследователь. Другая причина - долги. Речь идет о долгах разного рода - это могут быть быстрые кредиты или алименты. Очень многие имеют долги перед "Rīgas satiksme"", - отметил исследователь.

Читайте нас также:
#социальная помощь #долг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
2
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    24-го октября

    А при оккупантах бомжей не было. Оккупанты заботились о людях, а демократические латышские власти, заботятся о ЛГБТ и языке.

    38
    3
  • С
    Сарказм
    Дед
    24-го октября

    Дед, опять врешь и не краснеешь. Были бомжи и про совке, просто ты их не видел. Понятие вошло в русский языковой оборот в 1970-е годы, когда в милицейских протоколах задержания в отношении лиц без определённого места жительства стала появляться аббревиатура БОМЖ. «Неопределённым» место жительства считалось в случае, если данное лицо не было прописано по месту своего жительства, а также, в некоторых случаях, когда человек жил по случайным адресам. В СССР предусматривалась уголовная ответственность за бродяжничество и за вовлечение в бродяжничество несовершеннолетних. Поэтому всех таких немедленно скручивали и определяли им место жительство в местах лишения свободы. Вот такая вот забота о людях. Сейчас сам по себе факт бездомности не считается преступлением, поэтому ты их и видишь. Хотя, разумеется, их стало больше

    4
    18
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Дед
    24-го октября

    Ох, Дедуль.... Были. И достаточно. Просто хомячились по бесхозным огородам, тепловым коллекторам, чердакам и подвалам. Я в юности панковал (если можно так назвать, со всякими неформалами и прочими антисоветчиками и деклассированными элементами) и пошлялся по всяким злачным местам. Насмотрелся на старичьё в подвалах и коллекторах. Что помоложе выбирали чердаки или заброшенные домики или сараи огородов.

    1
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем?
Изображение к статье: В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем?
Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами
Изображение к статье: Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами Эксклюзив!
В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт
Изображение к статье: В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт
На Ригу движется стихия. Лучше сидеть дома
Изображение к статье: На Ригу движется стихия. Лучше сидеть дома
Изображение к статье: Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил...
Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил... 5 764
Изображение к статье: «Таблетки — не конфетки!»: жители Латвии съели более 18 млн упаковок лекарств. И это только без рецептов Эксклюзив!
«Таблетки — не конфетки!»: жители Латвии съели более 18 млн упаковок лекарств. И это только без рецептов 233
Изображение к статье: Мощные дожди идут на Латвию - синоптики призвали приготовиться
Мощные дожди идут на Латвию - синоптики призвали приготовиться 4352
Изображение к статье: СГД сократит и бюджет и работников, а также сэкономит на парадной форме
СГД сократит и бюджет и работников, а также сэкономит на парадной форме 1 438

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 7
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 24
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 74
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 43
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 7
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео