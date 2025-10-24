Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Воскресенье в Латвии наступит на час позже: не забудьте перевести стрелки своих часов 0 579

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии наступит на час позже: не забудьте перевести стрелки своих часов

Переход на зимнее время в Латвии в этом году произойдет 26 октября. Традиционно осуществляется в последнее воскресенье октября. Следовательно, в этом году стрелки часов нужно будет перевести назад 26 октября в 4:00 утра.

Это касается только тех часов, которые не подключены к интернету и не переводятся автоматически. На «умных» устройствах время изменится само.

Лишний час воскресенья может служить компенсацией за осеннюю непогоду и короткий световой день. Увы, когда погода пойдет на лад и день станет длиннее, подарочек заберут. Обратный переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта 2026 года — то есть, 29 марта в 3:00 ночи стрелки нужно будет перевести на один час вперед.

Порядок перехода на летнее время в Латвии регулируется правилами Кабинета министров от 26 октября 2010 года №1010 «О переходе на летнее время». Но до этого, Европейский парламент и Совет ЕС 19 января 2001 года приняли директиву, устанавливающую единые даты начала и окончания летнего времени для всех стран-членов Европейского союза.

Перевод часов ярко высвечивает основной парадокс современной демократии: большинство населения — против, однако власти знают, как лучше. Согласно опросу, проведённому Norstat, переход с летнего на зимнее время заметно влияет на самочувствие многих жителей Латвии. 18% респондентов признались, что чувствуют сильное воздействие смены времени, а ещё 38% отметили, что оно на них «скорее влияет».

Лишь 13% уверены, что перевод часов никак не отражается на их здоровье.

Читайте нас также:
#время
Иконка - заглушка для фотографии автора
Пётр Воробьев
Все статьи
0
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем?
Изображение к статье: В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем?
Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами
Изображение к статье: Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами Эксклюзив!
В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт
Изображение к статье: В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт
На Ригу движется стихия. Лучше сидеть дома
Изображение к статье: На Ригу движется стихия. Лучше сидеть дома
Изображение к статье: Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил...
Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил... 5 764
Изображение к статье: «Таблетки — не конфетки!»: жители Латвии съели более 18 млн упаковок лекарств. И это только без рецептов Эксклюзив!
«Таблетки — не конфетки!»: жители Латвии съели более 18 млн упаковок лекарств. И это только без рецептов 233
Изображение к статье: Мощные дожди идут на Латвию - синоптики призвали приготовиться
Мощные дожди идут на Латвию - синоптики призвали приготовиться 4353
Изображение к статье: СГД сократит и бюджет и работников, а также сэкономит на парадной форме
СГД сократит и бюджет и работников, а также сэкономит на парадной форме 1 438

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 1
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 25
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 77
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 44
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 1
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео