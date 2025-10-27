Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бум электромобилей обернулся хаосом на парковках столицы 3 2520

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: Бум электромобилей обернулся хаосом на парковках столицы
ФОТО: Unsplash.com

Количество электромобилей за последние три года увеличилось в пять раз, они перегружают рижские парковки, но заявления политиков думы заставляют думать, что быстрое решение этой проблемы вряд ли возможно, сообщила программа Латвийского телевидения "De facto".

В середине недели небольшая улочка перед Рижским замком забита автомобилями. Четыре пятых из них (20 из 26) - электромобили, а это значит, что парковаться там можно неограниченное время, поскольку плата за парковку не взимается, и эта услуга не имеет временных ограничений. Похожая картина наблюдается также на улице Вальню у Пороховой башни и в других местах Вецриги.

В октябре прошлого года тогдашний председатель комитета сообщения Олаф Пулкс заявил в программе "De facto": "Что касается Вецриги, то, возможно, стоит начать дискуссию о том, что автомобиль не может находиться в одном месте весь день". За этот год ситуация изменилась только в том смысле, что электромобилей стало еще больше.

Резкий скачок произошел с июля прошлого года, когда правительство увеличило доступную государственную поддержку на приобретение экологически чистых автомобилей до девяти тысяч евро для некоторых групп. Для сравнения, пять лет назад во всей Латвии было менее тысячи электромобилей. С 2022 года их можно приобрести с государственной поддержкой, и с тех пор количество электромобилей в стране увеличилось в пять раз.

По состоянию на 1 октября этого года в Латвии было зарегистрировано почти 13 тысяч (12 991, или 1,6% от всех автомобилей) легковых электромобилей. К концу августа этого года все средства, выделенные на поддержку - 30 миллионов евро - были израсходованы.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис заявил, что приоритетом, что "безусловно, является сохранение поддержки многодетных семей или семей с детьми-инвалидами. "Это наш приоритет. Мы определённо хотим его сохранить, нынешний объём можно пересмотреть, возможно, даже увеличить, а потом посмотрим, что будет дальше", - сказал министр.

Читайте нас также:
#электромобиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Вообще то добыча лития наносит непоправимый вред природе,впрочем как и добыча сланцевого газа ,,Зелёная,,афера во всей красе .Кому выгодны электромобили?Тем странам,которые контролируют запасы лития,поэтому связи с электромобилями цена на литий взлетела до небес. И очень удивитесь(а кто и нет)-запасы никеля в африканских странах контролируют ев ...контролирует Израиль. А кто больше всех вопит о зелёной энергии в ЕС.Правильно.Они же . Да плевать тем,кто все это замутил на природу-главное-это деньги и много денег. А чтобы были заводы по переработке,то надо очень много батарей,а такого большого количества пока нет,поэтому их закапывают в странах третьего мира,к коим относится и Латвия,где с удовольствием закопают все,что пришлют единоверцы.👅😀🔯

    9
    8
  • С
    Сарказм
    27-го октября

    К твоему сведению литиевые батареи прекрасно перерабатываются, так что как раз их с удовольствием будут собирать и отправлять за денежку на переработку.

    6
    29
  • A
    Aleks
    27-го октября

    А что будет дальше,известно,Латвия превратится в отстойник литиевых батарей со всей Европы...На чем то ж надо зарабатывать-заработаем на ,,зелёной энергии,,😀😛

    33
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медик-фронтовик награждена дипломом «Европейский человек в Латвии»
Изображение к статье: Латыши готовы отдавать долги чаще, чем нелатыши — по крайней мере на словах
Изображение к статье: Латвийская собственность оказалась на чужой территории – как быть? Эксклюзив!
Изображение к статье: В среду возле Сейма пройдет акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео