Количество электромобилей за последние три года увеличилось в пять раз, они перегружают рижские парковки, но заявления политиков думы заставляют думать, что быстрое решение этой проблемы вряд ли возможно, сообщила программа Латвийского телевидения "De facto".

В середине недели небольшая улочка перед Рижским замком забита автомобилями. Четыре пятых из них (20 из 26) - электромобили, а это значит, что парковаться там можно неограниченное время, поскольку плата за парковку не взимается, и эта услуга не имеет временных ограничений. Похожая картина наблюдается также на улице Вальню у Пороховой башни и в других местах Вецриги.

В октябре прошлого года тогдашний председатель комитета сообщения Олаф Пулкс заявил в программе "De facto": "Что касается Вецриги, то, возможно, стоит начать дискуссию о том, что автомобиль не может находиться в одном месте весь день". За этот год ситуация изменилась только в том смысле, что электромобилей стало еще больше.

Резкий скачок произошел с июля прошлого года, когда правительство увеличило доступную государственную поддержку на приобретение экологически чистых автомобилей до девяти тысяч евро для некоторых групп. Для сравнения, пять лет назад во всей Латвии было менее тысячи электромобилей. С 2022 года их можно приобрести с государственной поддержкой, и с тех пор количество электромобилей в стране увеличилось в пять раз.

По состоянию на 1 октября этого года в Латвии было зарегистрировано почти 13 тысяч (12 991, или 1,6% от всех автомобилей) легковых электромобилей. К концу августа этого года все средства, выделенные на поддержку - 30 миллионов евро - были израсходованы.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис заявил, что приоритетом, что "безусловно, является сохранение поддержки многодетных семей или семей с детьми-инвалидами. "Это наш приоритет. Мы определённо хотим его сохранить, нынешний объём можно пересмотреть, возможно, даже увеличить, а потом посмотрим, что будет дальше", - сказал министр.