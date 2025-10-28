Расположенный на Видземской возвышенности Цесисский край представляет собой золотую середину по части финансовой дисциплины – долги там 9,46% бюджета (в 2023 – 10,52%).

При этом в нем протекает бурная хозяйственная деятельность: на 41 324 жителей (1.1.2025, ЦСУ), зарегистрировано 4895 предприятий (Регистр предприятий ЛР). Уровень безработицы в августе 2025 года составил в Цесисском крае только 3,2%, тогда как по стране в целом – 6,4%.

И не то чтобы в Цесисском крае доминировал беспредельный рынок. Самоуправление под руководством Яниса Розенбергса («Новое Единство») остается серьезным хозяйственным игроком: на 2886 кв. км. территории края (что больше Великого Герцогства Люксембург с 2586 кв. км) местные власти контролируют 1692 км местных автодорог, из коих 266 – улицы. Для сравнения, государство в этом крае ухаживает за 974 км «своих» дорог.

На балансе муниципалитета находятся 16 поместий и дворцов плюс 1 музей, приносящие доход от туризма, а также затратная инфраструктура, как 37 учебных заведений, 21 культурный центр, 25 библиотек.

Хозяйственные практики Цесисского края можно без преувеличения охарактеризовать как плановые:

– здесь реализуются Инициатива биорегиона реки Гауи; – план хозяйствования на водоемах; – план хозяйствования в лесах; – концепция «Цесис-2025» как столица культуры Латвии; – концепция Пиебалги как нематериального наследия.

Муниципальные учреждения ставят задачу качественного сервиса для клиентов. В 2024 году 51% местного населения был жизнью в крае удовлетворен, 37% относился к ней нейтрально, недовольны были 12%.

Экономическая активность

Собственно на нее самоуправление тратит 25% бюджета, или вторую статью расходов после образования (45%). План бюджетных доходов на 2025 год составил 92 749 203 евро, что представляет весьма существенный прирост по сравнению с показателями четырехлетней давности — чуть более 68 млн евро.

Можно также положить рядом доходы второго города Латвии – Даугавпилса: 155 871 962 евро по плану на 2025 год. При этом в городе проживает 79 903 человека, или в 1,93 раза больше, чем в Цесисском крае. Доходная же часть больше - всего в 1,68 раза.

Цесис в 2025 году реализовывал 37 экономических проектов по привлечению 77 млн евро, в т.ч. 40,1 млн евро из фондов ЕС. Лидирующими направлениями выступали: культура (26%), энергоэффективность (19%), транспортная инфраструктура (17%), предпринимательская деятельность (16%).

За счет займов самоуправления в полном объеме реализуются проекты инфраструктуры сообщения, приобретение школьных автобусов, образовательная инфраструктура.

Для детей и стариков

Для финансирования бывшие волости объединили усилия. Так, в Яунпиебалгском объединении строится муниципальный пансионат для сениоров (2,48 млн. евро). В числе заметных объектов – реконструируемый детсад (0,73 млн. евро), центр управления чрезвычайными ситуациями (0,55 млн.).

Вецпиебалгское объединение ремонтирует улицы (0,58 млн.), стадион (0,43 млн.), дорогу в Дзербене (0,39 млн.). Аматское объединение более всего денег потратит на дорогу Нитауре-Пакауши (0,98 млн.).

Самыми же масштабными будут работы в Лигатненском объединении – перестройка знаменитого Реабилитационного центра (2,4 млн.) и улицы Гауяс (1,14 млн.)

Несмотря на то, что в стране отсутствуют самоуправления более низкого уровня, чем краевые – в Цесисском крае образовали 9 советов жителей, в которые даже прошли выборы. Так, в Лигатне образовали даже 2 – в городе и бывшей волости. Можно реализовать и свои нанопроекты – на сей год выделили 60 тыс евро.

И о тех, кто продолжит поднимать экономику Видземе через четверть века. В 2024 г. в Цесисском крае появился на свет 241 ребенок, что весьма неплохо, учитывая, что в некоторых видземских городах – например, Айнажи, не родилось вообще ни единого.