Парень, ростом метра полтора, коренастый, с усиками,с узкими глазами, скошенными к носу, крепко пожимает мне руку, и бормочет что-то приветственно-неразборчивое. Настроение, судя по всему – хорошее. Да у них всегда так – недаром называют «солнечными человечками». Садится играть в разноцветные фишки с худым пацаном, которого время от времени искажает судорога.

В Золитуде, и рядом с социалистическими многоэтажками, видим приземистый, скандинавского типа, даже не дом, но квартал. На улице Приедайнес 11, в прошлом году был создан совершенно новый центр дневного ухода.

Садик для взрослых

– Аналогов нашим услугам нет не только в Балтии, но и в Западной Европе, – рассказала директор Департамента благосостояния Ирена Кондрате.

На средства Евросоюза – более 2 миллионов евро – в Золитуде были построены два здания: дневной центр обслуживания на 20 мест и групповые квартиры на 16 человек с тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями умственного характера. У этой группы людей до сих пор было меньше всего услуг. На эту услугу уже образовалась очередь: в дневной центр обслуживания 26 человек, в том числе с тяжелыми нарушениями умственного характера, в групповую квартиру – 108 человек. Новый центр сейчас позволяет существенно сократить очередь в дневной центр обслуживания.

Все эти пространства, увиденные Вашим автором – на уровне лучших стандартов. Как будто в Скандинавию попал! Разумеется, климатически нейтральное – и радиаторов отопления нет, все на электричестве.

«Клиентов становится больше, и все они – тяжелее», – констатировала госпожа Кондрате. Персонал поддержки – это тема хронической недостаточности… Поэтому, как надеется Департамент благосостояния, на 2026 год финансирование ухода в Риге вырастет более чем на 8 миллионов евро.

Председатель Социального комитета столичной Думы Инесе Андерсоне («Новое Единство») на заседании, которое депутаты решили провести как раз в компактном зале «садика» на улице Приедайнес, высказала надежду, что и зарплаты работникам по уходу – поднимут.

«Социальная сфера занимается тем, что произвели остальные»

Это констатировала директор Департамента благосостояния И.Кондрате. «Ситуация в области здравоохранения не совсем приемлема». Люди, не способные ухаживать за собой, пребывают в стационарах – но не постоянно, и временами остаются на попечении родственников.

Девичья комната. Фото автора.

– В настоящее время мы готовим пакет переговоров с Министерством здоровья, близки к результату, – рассказала глава Департамента. В пансионатах будет реализовываться оплачиваемая государством медицинская программа. «Количество людей старше 80 лет удвоилось, но не все они бодры и здоровы», – сказал депутат и врач Ромуалдас Ражукас.

В последнее время, сообщила госпожа Кондрате, увеличивается и число родителей, которые направляют в центры ухода своих детей, пользуясь выдаваемыми ваучерами.

Мартиньш Моорс, руководитель Социальной службы Риги, рассказал, что город дает финансирование, а семьи должны связаться с социальными работниками, установить контакт.

Оценка нужд конкретного клиента, говорит М.Моорс, может длиться 1 час в очном режиме. Другое дело, определить материальный уровень и выдать определенную сумму. «Месяц – это максимум, после которого человек получит помощь… Но есть и критические случаи, когда минимальная помощь поступает моментально».

Глава комитета Думы Андерсоне предложила сделать более доступной «тревожную кнопку» для одиноких пожилых людей, с помощью которой они могли бы вызвать «скорую».

Депутат Андрей Клементьев признал, что «доктора хотят быстрей отделаться от пациентов», и в будущем эта тенденция может усилиться.

– Риге не хватает коек ухода, – сказала И.Кондрате. – Это вопрос денег, к сожалению. Мы в переговоры и Министерство благосостояния привлекли… Отступать некуда.

«В 90-е годы родители объединились»

Об истоках совместной помощи людям с душевными проблемами рассказал Мартиньш Моорс. Из них впоследствии выросло «Латвийское движение за независимую жизнь». В Риге начали работу эрготерапевты, позволявшие через простые действия учить инвалидов ухаживать за собой. И вот выросло современное, дизайнерское место в Золитуде. Теперь заведение входит в число десятка лучших в Европе!

В Риге на 2025 год – 144 места в групповых квартирах (финансирование – 1,9 миллионов евро), 345 – в дневных центрах ухода (2,8 миллионов евро). Еще 58 человек занимается в специализированных мастерских, к примеру, делают свечи. «Но число мест всегда меньше, чем число клиентов», – признал М.Моорс.

Долгосрочное недофинансирование здравоохранения, полагает он, перекладывается и на членов семей больных, и на самоуправления. «Всегда кто-то платит… Мы спасаем людей от умирания, но жить по-настоящему не даем. Такова наша система, к сожалению».

Работает в Риге и институт «социальных ассистентов» – душевнобольным по месту жительства содействует профессионал. Острой проблемой является недостаток сдаваемого жилья, приспособленного для инвалидов-колясочников.

Помогут, чем смогут

Сейчас Рига рассматривает строительство дома-дублера, подобного Золитуде, по улице Спилвес 19. До 2027 года там собираются поселить людей, страдающих расстройствами аутизма. На улице Буртниеку 37 к 2028 году создадут поселение из групповых квартир, которые выделят людям с психическими нарушениями. На улице Латгалес 189 будет новая специализированная мастерская, а на улице Пернавас 1 – дневной центр ухода, с финансированием ЕС.

Латвийская и бельгийская социальные работницы. Фото автора.

В Риге также принято софинансирование со стороны города для строительства подъемников инвалидам по месту жительства. Стоимость ваучера – 10 000 евро, подъемник становится частью квартирного имущества. – Надо не только строить, но и увеличивать спектр услуг, – сказал М.Моорс, – Индивидуальные ваучеры дадут возможность найти решение.

Хотя, разумеется, не обойдется без финансового участия и от самих родных и близких клиентов. Но, увы, число вакансий в таких центрах по-прежнему уступает количеству инвалидов. И те, кто годами ухаживает за родной кровинушкой — подвержены собственному выгоранию…

РЕЖИМ

В центре ухода в Золитуде принимают людей с 8 до 17 часов. 20 человек обслуживает Рига, участвует также государство; софинансирование питания ведется для малообеспеченных. Справки по телефону 26176901.