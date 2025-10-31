Международная миссия экспертов рекомендовала Латвии усовершенствовать правила действий в случая ядерной катастрофы, а также отметила дефицит квалифицированных специалистов, сообщили в Госслужбе охраны окружающей среды (ГСООС).

Центр радиационной безопасности (ЦРБ) ГСООС с 20 по 29 октября был подвергнут ревизии экспертной миссии, целью которой была оценка системы управления радиационными авариями в Латвии в соответствии со стандартами безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Во время ревизии состоялись интервью с представителями Центра управления кризисами, Министерства климата и энергетики, Министерства земледелия, ЦРБ, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службы, Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, Продовольственно-ветеринарной службы, научного института «Bior» и Клинической университетской больницы имени П. Страдыня.

Эксперты также оценили действующую систему управления радиационными авариями, нормативные акты, механизмы координации и пр. По итогам миссии был подготовлен отчёт с рекомендациями.

Эксперты указали на целый ряд недостатков, требующих доработки. Требуется доработать правила Кабинета министров по управлению радиационными авариями, чтобы они полностью соответствовали международным стандартам безопасности — включая оценку рисков, критерии назначения аварийных работников и добровольцев, а также установление дозовых стандартов.

Кроме того, надо улучшать национальные механизмы координации между всеми задействованными учреждениями и интегрировать недавно созданный Центр управления кризисами в общую систему гражданской защиты страны.

Также эксперты настоятельно рекомендовали усовершенствовать систему мониторинга проб окружающей среды, пищевых продуктов и кормов для животных в случае радиационных аварий. Еще необходимо установить чёткие критерии завершения радиационной аварии и перехода к текущей ситуации с оценкой степени облучения.

Отдельно подчёркивалась недостаток квалифицированных специалистов в ЦРБ и других учреждениях, способных эффективно действовать в чрезвычайной ситуации.

ГСООС обещает, что на основе рекомендаций экспертов нормативы будут доработаны. В ревизии участвовали эксперты из Объединённых Арабских Эмиратов, Финляндии, Болгарии, Индонезии и Португалии.