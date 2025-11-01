Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сторонники и противники выхода из Стамбульской конвенции собирают подписи для президента. Кто кого? 2 976

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2025
LETA
Изображение к статье: Сторонники и противники выхода из Стамбульской конвенции собирают подписи для президента. Кто кого?
ФОТО: president.lv

На платформе ManaBalss.lv собрано 30 000 подписей под призывом к президенту Эдгару Ринкевичу не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Тем временем в Сейм уже подана другая инициатива, которая призывает парламент не денонсировать конвенцию. Ее подписали более 28 000 человек.

Как поясняет автор призыва к президенту Линда Аузиня, президент может воспользоваться своим предусмотренным ст. 71 Конституции правом не провозглашать принятый Сеймом закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции и передать его на повторное рассмотрение Сейму или на референдум. Это обеспечит тщательное и демократичное рассмотрение данного вопроса, который затрагивает права человека и репутацию государства.

"Решение президента укрепит доверие к демократии и покажет, что в Латвии власть принадлежит народу, а не страху и популизму. Это будет сигналом Европе и миру, что Латвия - страна с твердым стержнем, которая способна отстаивать свои ценности", - заявила Аузиня.

Как сообщалось, в четверг благодаря голосам оппозиции и Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.

Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.

×
Читайте нас также:
#Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
1
2
0
1
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео