На платформе ManaBalss.lv собрано 30 000 подписей под призывом к президенту Эдгару Ринкевичу не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Тем временем в Сейм уже подана другая инициатива, которая призывает парламент не денонсировать конвенцию. Ее подписали более 28 000 человек.

Как поясняет автор призыва к президенту Линда Аузиня, президент может воспользоваться своим предусмотренным ст. 71 Конституции правом не провозглашать принятый Сеймом закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции и передать его на повторное рассмотрение Сейму или на референдум. Это обеспечит тщательное и демократичное рассмотрение данного вопроса, который затрагивает права человека и репутацию государства.

"Решение президента укрепит доверие к демократии и покажет, что в Латвии власть принадлежит народу, а не страху и популизму. Это будет сигналом Европе и миру, что Латвия - страна с твердым стержнем, которая способна отстаивать свои ценности", - заявила Аузиня.

Как сообщалось, в четверг благодаря голосам оппозиции и Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.

Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.