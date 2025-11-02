Больше, чем на свободе: подсчитали, сколько Латвия тратит на одного заключенного 2 2855

Дата публикации: 02.11.2025
LETA
В конце прошлого года расходы на содержание одного заключенного достигли 57,32 евро в день, что на 57,5% больше, чем в 2017 году, согласно информации, предоставленной Центральной администрацией.

Это значит, что на одного невольника Латвия тратит более 1700 евро в месяц, тогда как средняя нетто зарплата в стране - 1 342 евро.

В то же время, по сравнению с концом 2023 года, расходы на содержание одного заключенного выросли на 3,26 евро, или 6%.

В конце прошлого года в Латвии насчитывалось в общей сложности 3505 заключенных.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
