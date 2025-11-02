Кто это - только граждане Латвии? Все жители, постоянно проживающие в Латвии и говорящие на латышском языке? Все, кто ощущает свою принадлежность к Латвии, ее культуре, ценностям и традициям? Или это что-то другое? Читательница bb.lv»

Бюро Омбудсмена:

– Смысл статьи 2. Конституции, гласящей, что суверенная власть Латвийского государства принадлежит народу Латвии, заключается в том, что народ Латвии сам формирует свою волю и определяет, каким будет устройство государства. Следовательно, термин «народ» следует рассматривать не как этническую, этнографическую или социальную группу, а как политико-правовой термин, определяющий группу субъектов, наделённых способностью определять, как должно быть организовано государство.

Из этого следует, что понятие «Народ Латвии» включает в себя всех тех, кто юридически связан с Латвийским государством. Или, точнее, выражает свою принадлежность к государству через гражданство.

Исторически при принятии статьи 2. Конституции, было дано такое толкование понятия «латышская нация»: «...нация состоит из всех граждан. Но не все граждане могут участвовать в осуществлении суверенитета. Осуществление суверенитета принадлежит избирателям, — т.е. тем гражданам, которые на основании Конституции или избирательного закона могут полноправно участвовать в парламентских выборах или референдуме. Нация в этом особом смысле обозначает одно и то же – сообщество избирателей, — то есть, не сообщество всех граждан, а сообщество всех политических граждан».

Следует также отметить, что народ Латвии как носитель суверенной власти состоит из двух элементов. Первый из них - представители латышской нации, которые связаны с Латвийским государством социально-политической и национальной идентичностью, а подавляющее большинство - одновременно и юридической связью (гражданством).

Второй элемент - представители других этнических и национальных общин, связанные с Латвийским государством юридически (через гражданство).

Следует также отметить, что понятие «народ Латвии» включает в себя не только всех политически полноправных граждан Латвии, но и тех, кто не имеет политических прав. Это несовершеннолетние, лица, утратившие свои права по решению суда и другие категории жителей.