Что такое «Народ Латвии»: только граждане, только латыши или неграждане с нелатышами тоже? 7 5826

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что такое «Народ Латвии»: только граждане, только латыши или неграждане с нелатышами тоже?
ФОТО: LETA

«В статье 2. Сатверсме сказано, что суверенная власть Латвийского государства принадлежит народу Латвии. Вопрос: а что входит в понятие «Народ Латвии?»

Кто это - только граждане Латвии? Все жители, постоянно проживающие в Латвии и говорящие на латышском языке? Все, кто ощущает свою принадлежность к Латвии, ее культуре, ценностям и традициям? Или это что-то другое? Читательница bb.lv»

Бюро Омбудсмена:

– Смысл статьи 2. Конституции, гласящей, что суверенная власть Латвийского государства принадлежит народу Латвии, заключается в том, что народ Латвии сам формирует свою волю и определяет, каким будет устройство государства. Следовательно, термин «народ» следует рассматривать не как этническую, этнографическую или социальную группу, а как политико-правовой термин, определяющий группу субъектов, наделённых способностью определять, как должно быть организовано государство.

Из этого следует, что понятие «Народ Латвии» включает в себя всех тех, кто юридически связан с Латвийским государством. Или, точнее, выражает свою принадлежность к государству через гражданство.

Исторически при принятии статьи 2. Конституции, было дано такое толкование понятия «латышская нация»: «...нация состоит из всех граждан. Но не все граждане могут участвовать в осуществлении суверенитета. Осуществление суверенитета принадлежит избирателям, — т.е. тем гражданам, которые на основании Конституции или избирательного закона могут полноправно участвовать в парламентских выборах или референдуме. Нация в этом особом смысле обозначает одно и то же – сообщество избирателей, — то есть, не сообщество всех граждан, а сообщество всех политических граждан».

Следует также отметить, что народ Латвии как носитель суверенной власти состоит из двух элементов. Первый из них - представители латышской нации, которые связаны с Латвийским государством социально-политической и национальной идентичностью, а подавляющее большинство - одновременно и юридической связью (гражданством).

Второй элемент - представители других этнических и национальных общин, связанные с Латвийским государством юридически (через гражданство).

Следует также отметить, что понятие «народ Латвии» включает в себя не только всех политически полноправных граждан Латвии, но и тех, кто не имеет политических прав. Это несовершеннолетние, лица, утратившие свои права по решению суда и другие категории жителей.

#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го ноября

    Вся суть современной Латвии в глазах правящего узкого круга ограниченных людей: "народ Латвии" - это кучка успешно наворовавших советского наследия, разбавленная американскими и канадскими "засланцами". Остальные, вклучающие бОльшую часть латышей - бесправная масса, чья обязанность платить побольше налогов и умирать в день выхода на пенсию. Кстати, не вижу на этой ветке наших замечательных нациоАналов "Доброго" и "Борю Тсича" - эй, вы такое государство строите?

    112
    3
  • JB
    Janis Berzin
    2-го ноября

    "«народ» -политико-правовой термин, определяющий группу субъектов, наделённых способностью определять, как должно быть организовано государство" - народом является правящий класс, остальные это быдло, разной национальности, с разными правами? Классовая правда от Бюро Омбудсмена. Исходя из их определения, демократия это олигархия - "власть субъектов, наделённых способностью определять, как должно быть организовано государство".

    83
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го ноября

    Сотни тысяч лишены избирательных прав в Латвии, но о них ни слова, их вроде как и нет? А кто тогда налоги платит? Кто своими налогами содержит тех, кто лишил их Прав Человека и Гражданина гарантированных им Всеобщей Декларацией Прав Человека? "Статья - 5".

    103
    3
  • A
    Aleks
    2-го ноября

    Народ Латвии может как то влиять на внешний,внутренний и экономический суверенитет? Думаю,что давно нет как,впрочем,и депутаты с правительством Тут впервые взбрыкнули по правам гендеров и уже идут вопли от всяких стран и организаций .Вот и посмотрим ,сможет ли Латвия хоть пока в этом вопросе остаться суверенной,про остальное вообще молчу....Чужая колония с 1991 года😭

    86
    5
  • Д
    Добрый
    Aleks
    2-го ноября

    А с 1939 по 1991 год разве Латвия не была колонией?6⁶

    2
    56
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    2-го ноября

    По этой логике потомок колонистов должен ехать на родину. А ну марш на хутор предков в Земгале!

    32
    5
  • A
    Aleks
    2-го ноября

    Несколько раз упоминается слово ,,суверенитет,,в разных вариантах.Омбудсмен вообще знает,что означает это слово в широком трактование?!

    60
    3
Читать все комментарии

