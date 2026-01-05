В Латвии самый толстый снежный покров образовался на юге Курземе — в Руцаве выпало 30 сантиметров снега, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Это также самый толстый снежный покров в стране с февраля 2024 года, когда на метеостанции в Дагде был зафиксирован 37-сантиметровый слой снега.

В последние дни снежные облака, пришедшие с моря, больше всего затронули запад Литвы, где местами снежный покров превысил полметра, а также южные районы Курземе.

Согласно данным ЛЦОСГМ, второй по толщине снежный покров в Латвии — 20 сантиметров — зафиксирован в Лиепае, за ней следуют Дагда с 19 сантиметрами и Скривери с 18 сантиметрами. Большую часть территории страны покрывает более чем пятисантиметровый слой снега.

Утром в понедельник местами шел слабый снег, в отдельных районах на юге страны — более сильный. В некоторых местах небо проясняется. Ветер слабый или отсутствует. Качество воздуха от хорошего до среднего.

В 5 часов утра температура воздуха на метеостанциях страны колебалась от -1,3 градуса на Колке до -9,2 градуса в Добеле.

В Риге облачно, дует слабый юго-восточный ветер, температура воздуха в пять утра составляла -3 градуса в центре и -6 градусов в аэропорту. Толщина снежного покрова на метеостанции в центре города составляет девять сантиметров.

Максимальная температура воздуха в Латвии в воскресенье составила от -3 до +2 градусов.

Самая высокая температура воздуха в Европе 4 января была +21 градус в Греции. Самая низкая температура воздуха в ночь на понедельник зафиксирована на севере Финляндии — минус 39 градусов.