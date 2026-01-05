Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Толщина снежного покрова в Руцаве достигла 30 сантиметров 0 102

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Толщина снежного покрова в Руцаве достигла 30 сантиметров
ФОТО: LETA

В Латвии самый толстый снежный покров образовался на юге Курземе — в Руцаве выпало 30 сантиметров снега, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Это также самый толстый снежный покров в стране с февраля 2024 года, когда на метеостанции в Дагде был зафиксирован 37-сантиметровый слой снега.

В последние дни снежные облака, пришедшие с моря, больше всего затронули запад Литвы, где местами снежный покров превысил полметра, а также южные районы Курземе.

Согласно данным ЛЦОСГМ, второй по толщине снежный покров в Латвии — 20 сантиметров — зафиксирован в Лиепае, за ней следуют Дагда с 19 сантиметрами и Скривери с 18 сантиметрами. Большую часть территории страны покрывает более чем пятисантиметровый слой снега.

Утром в понедельник местами шел слабый снег, в отдельных районах на юге страны — более сильный. В некоторых местах небо проясняется. Ветер слабый или отсутствует. Качество воздуха от хорошего до среднего.

В 5 часов утра температура воздуха на метеостанциях страны колебалась от -1,3 градуса на Колке до -9,2 градуса в Добеле.

В Риге облачно, дует слабый юго-восточный ветер, температура воздуха в пять утра составляла -3 градуса в центре и -6 градусов в аэропорту. Толщина снежного покрова на метеостанции в центре города составляет девять сантиметров.

Максимальная температура воздуха в Латвии в воскресенье составила от -3 до +2 градусов.

Самая высокая температура воздуха в Европе 4 января была +21 градус в Греции. Самая низкая температура воздуха в ночь на понедельник зафиксирована на севере Финляндии — минус 39 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия #Европа #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Повсюду плесень, а матрасы - будто кто-то обмочился»: жильцы дома на Баускас пожаловались на временное жилье. Мэр отрицает антисанитарию
Изображение к статье: Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов
Изображение к статье: Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет
Изображение к статье: Кризисное пособие и временные квартиры: как помогают жителям дома на Баускас

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео