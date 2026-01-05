Сегодня в 17:00 Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы организует собрание совладельцев квартир дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, на котором будет решаться вопрос о привлечении сертифицированного инженера-строителя для проведения экспертизы состояния здания, сообщили в самоуправлении, пишет LETA.

Ранее сообщалось, что здание признано аварийным, и его эксплуатация запрещена. Департамент городского развития обязал владельцев дома незамедлительно пригласить сертифицированного строительного специалиста и провести техническое обследование здания.

Это необходимо для оценки степени повреждений, определения условий частичной эксплуатации и возможных сценариев восстановления.

Департамент жилья и окружающей среды уже объявил ценовой опрос, и услуги строительного специалиста оплатит самоуправление.

Также сообщалось, что пострадавшим жителям будет предоставлена дополнительная помощь. Комиссия гражданской обороны Риги в воскресенье решила продлить срок временного размещения с пяти до пятнадцати дней. До получения постоянного жилья пострадавшие смогут переехать в жилые помещения самоуправления на улице Унияс 49, а также воспользоваться услугами других предоставляющих жильё организаций.

Сегодня жители дома смогут подать заявления на аренду временных квартир. Чтобы получить предоставляемое самоуправлением жильё на срок до шести месяцев (но не дольше года), необходимо обратиться с заявлением в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы по адресу ул. Бривибас 49/53.

Также комиссия постановила, что охрану пострадавшего дома продолжит обеспечивать Рижская муниципальная полиция до тех пор, пока эту функцию не возьмёт на себя управляющая компания или не будет найдено другое решение.

Всем лицам, чьи условия проживания были непосредственно затронуты происшествием, Социальная служба выплатит кризисное пособие. Жителям, у которых нет возможности получить удостоверяющие личность документы, самоуправление оплатит их изготовление.

Эвакуированные жители также имеют право на получение кризисного пособия, за которым можно обратиться в течение двух месяцев с момента возникновения кризисной ситуации. Для этого необходимо подать заявление в Социальную службу Риги, связавшись по телефону 80 001 201.

Жителей также призывают обращаться в Социальную службу, если необходима другая помощь — одежда, продуктовые наборы, восстановление документов или любая иная социальная поддержка.

Тем временем страховая компания Balta сообщила, что в этом доме застраховано восемь квартир. Владельцы застрахованных квартир смогут получить страховое возмещение.

В воскресенье в гостинице на улице Прушу находились 26 человек, оставшихся без жилья из-за взрыва газа.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека — один, занимавшийся незаконными действиями с газовой трубой в одной из квартир, и сотрудник аварийной службы газоснабжающей компании Gaso, прибывший по вызову о возможной утечке газа. Ещё двое пострадали.

До прибытия ГПСС из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, ещё 11 эвакуировали пожарные.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за незаконно повреждённой газовой трубы. В результате взрыва обрушились четвёртый и пятый этажи, а также крыша здания.

Дом обслуживает ООО "Latvijas namsaimnieks", в нём 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По пока неофициальной информации, взрыв произошёл из-за незаконного газового подключения в квартире, принадлежащей самоуправлению.