Под двумя инициативами против выхода из конвенции уже собрано 70 000 подписей

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2025
LETA
На платформе ManaBalss.lv за сутки собрано еще 10 000 подписей под призывом к президенту Эдгару Ринкевичу не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Таким образом, в целом инициативу поддержали уже более 40 000 человек.

Тем временем под другой инициативой, которая призывает парламент не денонсировать конвенцию и уже подана в Сейм, подписалось более 29 000 человек.

Как поясняет автор призыва к президенту Линда Аузиня, президент может воспользоваться своим предусмотренным ст. 71 Конституции правом не провозглашать принятый Сеймом закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции и передать его на повторное рассмотрение Сейму или на референдум. Это обеспечит тщательное и демократичное рассмотрение данного вопроса, который затрагивает права человека и репутацию государства.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
