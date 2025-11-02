В Латвии большинство верит в теории заговора, но их число немного сокращается - исследование 4 856

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии большинство верит в теории заговора, но их число немного сокращается - исследование

В этом году в Латвии немного уменьшилось количество жителей, которые верят в теории заговора — представления о тайных организациях и соглашениях, которые определяют политические решения и события, — как показано в последнем исследовании медиаграмотности жителей Латвии.

Как и в прошлом году, в этом году преобладающая часть жителей Латвии (от 86% до 91%) считает, что от общества скрываются важные вещи и политические намерения. Опрошенные верят в существование тайных организаций (56%) и тайных соглашений (67%), а также в то, что государственные органы тщательно контролируют и отслеживают всех граждан (53%).

С утверждениями о влиянии тайных организаций и соглашений, а также о том, что государственные органы тщательно контролируют и отслеживают всех граждан, сравнительно чаще соглашались менее обеспеченные финансово жители, с более низким уровнем образования, проживающие в сельских районах, а также представители меньшинств.

Исследование проводилось с апреля по июнь этого года агентством «Latvijas fakti».

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
