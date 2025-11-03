Армии стран Балтии будут улучшать идентификацию целей сообща 1 277

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2025
LETA
Изображение к статье: Армии стран Балтии будут улучшать идентификацию целей сообща
ФОТО: dreamstime

Вооруженные силы (ВС) трех стран Балтии будут сотрудничать в деле улучшения процедур идентификации целей, возможностей наблюдения за воздушным пространством и морем, сообщили в субботу вооруженные силы Литвы.

Это предусмотрено в совместной декларации об укреплении оборонного сотрудничества, подписанной в пятницу в Таллинне командующими армий Эстонии, Латвии и Литвы.

В декларации достигнута договоренность о продолжении работы по созданию постоянного координационного механизма идентификации целей, укреплению региональной системы военной логистики, расширению возможностей наблюдения за воздушным и морским пространством и реализации проекта Балтийской линии обороны.

"Наблюдение за воздушным пространством и оборона, обеспечение обзора морской обстановки, обмен информацией, военное образование в Балтийском оборонном колледже, а также создание Балтийской линии обороны - это области, в которых мы должны действовать как одна команда. Проблемы безопасности нашего региона общие, поэтому реакция на угрозы должна быть скоординированной и быстрой", - заявил главнокомандующий ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас.

Делегации также представили последние достижения в развитии национального оборонного потенциала, обсудили ситуацию с региональной безопасностью, продолжение помощи Украине и дальнейшие направления сотрудничества стран Балтии.

По словам командующего ВС Эстонии Андруса Мерила, единое повышение обороноспособности крайне важно в постоянно меняющейся обстановке безопасности, в которой в настоящее время действуют страны Балтии.

"Хотя прямой военной угрозы странам нашего региона нет, нам необходимо действовать и делать все возможное, чтобы предотвратить ее возникновение в будущем. Встреча наглядно продемонстрировала, что Эстония, Латвия и Литва скоординированно, оперативно и решительно развивают свой оборонный потенциал", - сказал Мерил.

Декларация была подписана командующими ВС стран Балтии после того, как за последние две недели аэропорты Литвы несколько раз закрывались из-за угрозы контрабандистских воздушных шаров, что затронуло более 190 рейсов и около 30 тыс. пассажиров.

Литовское руководство называет запуски шаров в воздушное пространство страны гибридной атакой со стороны Минска. В результате Вильнюс закрыл границу с Беларусью на месяц, сделав несколько исключений для путешественников.

Балтийская линия обороны - это долгосрочный план мер контрмобильности в странах Балтии и Польше с целью снизить угрозы сухопутного вторжения.

Встречи командующих ВС стран Балтии проводятся ежегодно в каждой из трех стран поочередно. В этом году мероприятие было организовано ВС Эстонии.

#дроны #армия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
