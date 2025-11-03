В минувший день праздника "Хелоуин" (Helloween) в Латвии многие дети ходили по домам и квартирам, где их угощали конфетами. Но некоторые из конфет оказались... с иголками. Об этом сообщила шокированная женщина, распаковав "детские подарки".

Жительница Латвии Байба Л. пишет в соцсети Facebook: "Важно! Сегодня в конфетах с Хэллоуина мой сын нашёл иглу! Да, в Виесите!!! Родители, проверьте конфеты. Конечно, мы не знаем, в каком доме прямо здесь, в Виесите, живут такие злодеи 😡 Распространяем, пока не случилась беда 🤯"

Ilga B.: УЖАС... игла...

Dace A.: Может, это будет урок!

Rihards P.: Вот до чего дошли времена... Люди-свиньи…

Ainars G.: Не нужно праздновать американский Хэллоуин! Латыши забывают свои собственные праздники!!!

Danute P.: Вообще-то родители должны осознавать риски, прежде чем отпускать детей, особенно очень маленьких, гулять по тёмным улицам и к чужим людям. Если раньше детям объясняли — не брать сладости у незнакомцев, то сейчас есть родители, которые приводят ребёнка 2 лет к двери в темноте, ребёнок напуган и не понимает, почему нужно стоять там и выпрашивать сладости у незнакомцев. Ответственность начинается в семье!

Kalvis K.: Ситуация неприятная. Моя цель не защищать и не оправдывать кого-то, но эта игла могла попасть в конфету на производстве, в процессе перевозки, на логистическом складе или даже в магазине. Город маленький, у нас в корзинке детей были те же конфеты, и если опросить детей Виесите, быстро можно вычислить, какие многоквартирные или частные дома они посещали. Всё же хотелось бы верить в лучшее — что это несчастное стечение обстоятельств, а не сознательное действие.

Lelde N.: Я своим детям никогда не позволяла искать сладости. Всегда боялась, что дети возьмут что-то съедобное у чужих. Слышала, что пищей могут отравлять, дают людям — психопаты, конечно. В нашей семье мы просто готовимся сами, покупаем что-то вкусное и вместе смотрим страшилки.

Artjoms N.: Тупой сатанинский праздник. Люди в основном хорошие, иначе не было бы магазинов самообслуживания. Но всё же среди большой массы есть те, у кого нет совести, полные яда. И, к сожалению, они среди нас, и самое худшее, что иногда это те, от кого меньше всего ожидаешь. Поэтому празднуйте латышские праздники, и детям не навязывайте всю эту тёмную тематику. У нас такого «праздника» не было и нет в нём никакой пользы. Хэллоуин по-прежнему считаю праздником больных людей. Зачем там праздновать — скелеты, привидения, всё это негативное, что только можно придумать. Сходите в церковь — получите совсем другие чувства, радость и счастье!

Monta E.: Раньше даже мама учила, что у чужих не брать конфеты 🤷🏻‍♀️ Там, конечно, была своя история... но сейчас ещё больше нужно учить этому детей, потому что теперь даже наркотики могут выглядеть как конфеты 😡 есть много злых людей и наивно надеяться, что раз праздник — никто никому не навредит.

Raisa B.: Раньше люди ходили по дворам с ряженьем, было приятно ходить в гости и принимать гостей. Сейчас... Мне нравятся эти переодетые дети с счастливыми лицами, когда я даю им конфеты и слышу их радостное «спасибо». Не считаю это выпрашиванием, а скорее дележом.

Liene K.: Вчера собрали примерно 5 кг конфет. Все качественные, без шурупов, гвоздей и других чудес. Спасибо всем, кто с большим удовольствием и честно участвовал в праздновании Хэллоуина. Конечно, согласна, что родителям надо пересмотреть и оценить, можно ли давать детям найденные в «охоте за конфетами» лакомства в пищу.

Baiba L.: Прочитала большинство комментариев 🤦‍♀️ Поняла, что половина — не про нас. У моего ребёнка нет 2 лет и я его не водила бы одна, это не тот возраст, чтобы пускать одного на улицу; никто не заставляет выпрашивать, даже получают похвалу за хитроумную шутку, которую мы всегда устраивали без порчи чужого имущества, да-да и конфеты можем купить сами, я раздавала больше, чем принес мальчик домой. И у нас в округе нет педофилов. Поэтому весь этот возмущённый шум, что кто-то пострадал — каждый отмечает праздники как хочет, ничего не запрещено. И это не сфабриковано — мне не нравится такая популярность. Всем спокойного вечера.

Einars Z.: Вообще как-то не верю. Допустим, что я не пускаю чужих и детей внутрь. Тогда вы хотите сказать, что в том месте вообще не нужно праздновать и никого не впускать, теперь придётся тратиться на какие-то украшения, потом ещё покупать конфеты, иглы — которые стоят дороже конфет — и теперь всем ещё возиться с тем, что кто-то может воткнуть иглу в дверь. Сколько же в итоге всё это будет стоить. Такому месту лучше просто бесплатно запереть двери.

Kristīne K.: Уверена, что все те, кто громко выражают недовольство по поводу празднования чужих праздников, могут положить руку на сердце и сказать, что раньше Рождество тоже праздновали иначе: тянули бревно к соседнему дому, плели соломенные фигурки, а не наряжали ёлку блестящими игрушками (что не является латышской традицией). Так же на Мартынов день забивали петуха и ходили будēļи. На Лиго прыгали через костёр и жгли бочки, а не жарили шашлыки. Никому ничего не навязывают, но мы живём в век глобализации, и нормально перенимать и чужие традиции. Следует подумать, как включать эти праздники — мне нравится идея, чтобы в нескольких группах соседей записывались адреса, где будут отмечать и где ждут «привидений». Дома украшаются соответствующе, готовят конфеты. В то же время детям стоит напомнить, как себя вести, когда ходишь в гости. Тогда все будут довольны.

Eva I.: Уже давно не те времена, чтобы ходить по домам и брать то, что дают. А если какого-то ребёнка кто-то утащит в комнату, то виноваты будут все. Не нужно шататься по чужим домам. Купите детям конфеты! И насчёт иглы в латвийских хэллоуинских конфетах — читаю об этом уже третий год.

Николай Б.: 3 года обратно то-же такое было. Куплены в магазине конфеты, аналогично в одной из них была железная проволока. Именно такая же начинка арахис и карамель.