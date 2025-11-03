Дорогие продукты - не самое страшное - эксперт 5 1665

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2025
tv24
Изображение к статье: Дорогие продукты - не самое страшное - эксперт

Ингуна Гулбе, руководитель отдела поощрения сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики, на телеканале TV24 в программе Dienas personība объяснила: высокие цены сами по себе - не такая уж большая проблема по сравнению с низкими доходами населения.

"Наша величайшая проблема - у нас сравнительно бедное население. Вторая проблема, которая всё сильнее проявляется, - в том, что у нас существуют "ножницы": часть жителей живёт очень хорошо, а часть - очень плохо", - считает Гулбе.

По её словам, нормально развитая страна идёт к тому, чтобы численность среднего слоя была наибольшей. Это означает, что больше всего жителей, которые не богаты и не бедны, но в среднем зарабатывают много.

"Есть много стран, где цены гораздо выше, чем у нас, но их жителей это не так волнует, поскольку у них просто больше денег. Наша проблема - в низкой покупательной способности населения", - сказала эксперт.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
