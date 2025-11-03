Итоги антиалкогольной кампании: продажи алкоголя падают, бюджет теряет деньги 1 1082

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Итоги антиалкогольной кампании: продажи алкоголя падают, бюджет теряет деньги

Три месяца ограничений на продажу алкоголя привели к падению продаж спиртного и ощутимому урону для бюджета. При этом представители алкогольной отрасли убеждены — пить люди меньше не стали.

Хотели как лучше, а получилось как всегда... Падение продаж алкогольных напитков отмечается по всем категориям спиртного. Общий показатель – минус 8%. По пиву еще хуже — минус 14%. Бюджету это грозит потерями десятков миллионов евро, а самое скверное, что надежд на улучшение ситуации немного. Эксперты полагают: будет только хуже.

Поводом для таких невеселых прогнозов является намерение правительства уже с марта 2026-го вновь повысить акциз на крепкие спиртные напитки (казна нуждается в дополнительных средствах), причем повышение акциза будет происходить также 2027-м и в 2028 году.

К чему это приведет, ясно уже сейчас. Алкоголь станут брать меньше, продажи упадут ниже плинтуса, а бюджет вместо прибыли понесет финансовые потери. Образовавшуюся из-за срыва налогового плана дыру придется спешно латать за счет внешних заимствований (наш любимый способ решения всех проблем), перераспределения средств или повышения других налогов.

В общем — перспективы безрадостные. Притом, что вопреки ожиданиям, пить люди меньше не стали, а просто приспособились к новым реалиям. Как сообщает LSM, в алкомаркетах Валги наблюдается наплыв покупателей из Латвии. Кто-то расчехлил дома самогонные аппараты, полагая, что свое — и лучше и дешевле. Кто-то зачастил на нелегальные местные точки. А алкоголики и вовсе перешли на суррогаты вроде лосьонов и дешевых одеколонов.

Как заявил в программе «Домская площадь» исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, в некоторых местах торговля одеколоном уже выросла в разы.

Все это наводит на мысль, что непримиримая война депутатов с вредными привычками латвийцев выйдет боком — и отрасли, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков, и бюджету, и экономике, в которой возрастет доля теневого рынка. И, как это не парадоксально, даже здоровью населения, ибо употребление спиртного сомнительного происхождения и качества (не говоря об одеколонах, лосьонах и денатуратах) обязательно скажутся на кривой смертности и продолжительности жизни нашего населения.

#алкоголь #ограничения
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
