Кебаб вместо цветов: легендарный цветочный рынок сдался под натиском перемен

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Кебаб вместо цветов: легендарный цветочный рынок сдался под натиском перемен

Ещё в сентябре предприятие «Rīgas nami» рекламировало свободные помещения на цветочном рынке как «идеальное место для кафе, мастерской или магазина». К киоскам площадью 7,5 квадратных метров прилагались кондиционер, освещение, даже подогреваемый пол. Первые, кто откликнулся на предложение, - владельцы закусочных.

Реакция горожан не заставила себя ждать.

«Постепенно всё будет уничтожено мультикультурой. Кебабы и азиатская еда на месте “Сакты” - скоро Рига станет похожа на любую другую европейскую столицу, где на каждом углу забегаловки мигрантов», - написал один из пользователей соцсети X.

Бывший сотрудник городского хозяйства, политик Марис Каминскис, напомнил, что участвовал в создании цветочного рынка в Верманском парке: «Тогда мы мечтали, что у нас будет рынок лучше, чем в Таллине. Но цветоводы не потянули аренду, и всё стало угасать. А теперь вопрос - смогут ли кебабы платить ту же цену?»

Некоторые комментаторы пошли дальше, предполагая, что за такими заведениями могут стоять «спонсоры», заинтересованные в распространении миграционных бизнесов по всей Европе. Другие цитируют французскую прессу, где полиция действительно фиксирует случаи отмывания денег через мелкие закусочные и салоны.

Но нашлись и те, кто смотрит на происходящее с иронией. «“Сакта” уже давно потеряла актуальность. Вскоре вместо продавцов цветов появятся автоматы - как кофейные, только с букетами. А кебаб - всего лишь промежуточный этап», - написал один из комментаторов.

Как бы то ни было, история некогда культового рынка стала для многих рижан символом перемен - не только гастрономических, но и культурных. Цветы уступают место фастфуду, а ностальгия - запаху жареного мяса.

#Рига #миграция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
