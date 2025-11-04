Руководитель ООО «Добельская и окрестная больница» (Dobeles un apkārtnes slimnīca) Леон Зариньш обеспокоен неопределённостью в вопросе будущего объёма предоставления неотложной медицинской помощи, следует из опубликованной самоуправлением информации о возможностях развития и вызовах, стоящих перед больницей, пишет ЛЕТА.

По его словам, на государственном уровне планируется сосредоточить основные медицинские услуги в крупных городах, а в местных больницах оставить только терапевтические отделения и койки по уходу.

«Это ограничит доступность специалистов и усложнит пациентам возможность получить как неотложную, так и плановую помощь», — считает Зариньш.

Председатель правления муниципальной больницы подчёркивает, что планируемые реформы вызывают неопределённость как у пациентов, так и у персонала, что сказывается как на планах развития, так и на удержании и мотивации сотрудников.

«Кроме того, частые изменения в государственном финансировании и условиях мешают долгосрочному планированию. Без стабильной государственной политики и финансирования учреждение не может полноценно развивать услуги или инвестировать в инфраструктуру», — отмечает глава больницы.

Он считает, что в данный момент самым большим вызовом является неопределённость в отношении объёма неотложной помощи в будущем. Если Министерство здравоохранения (МЗ) решит, что в местных больницах останутся только терапевтические отделения, это существенно повлияет как на учреждения, так и на пациентов, подчёркивает он.

«Ликвидация отделений ограничит возможности семейных врачей и специалистов направлять пациентов на стационарное лечение, что создаст дополнительную неуверенность. Например, если человек получает травму и ему срочно требуется помощь, может случиться так, что в тот момент подходящего специалиста просто не будет», — описывает ситуацию руководитель больницы.

Врач также отмечает, что один негативный опыт может подорвать доверие пациента не только к конкретной больнице, но и ко всей системе здравоохранения.

«Я не согласен с реформой, которая предусматривает централизацию услуг только в республиканских городах. Также в регионах должна быть обеспечена полноценная помощь пациентам с достаточным количеством персонала», — подчёркивает Зариньш.

Согласно данным «Firmas.lv», оборот «Добельской и окрестной больницы» в 2024 году составил 8 161 149 евро, прибыль — 75 846 евро.

Как уже сообщалось, МЗ предлагает к 2029 году перейти от нынешней модели из пяти уровней к трёхуровневой системе больниц, а также ввести систему финансирования, основанную на показателях качества, и предусмотреть для лечебных учреждений большую гибкость в использовании средств, следует из доклада министерства «О сети больниц».

Доклад охватывает принципы организации сети больниц, а не изменения в работе конкретных учреждений. «Важно подчеркнуть, что в данный момент не принято решений о пересмотре профилей или реорганизации конкретных больниц», — заявили в министерстве.

МЗ предлагает перейти на модель из трёх уровней: многопрофильные больницы, региональные и местные больницы.

Планируется, что специализированные медицинские учреждения будут сформированы в отдельную сеть. В региональных больницах будут обеспечены терапевтический и хирургический профили, остальные — по мере необходимости и в зависимости от доступных ресурсов. Одновременно в этих больницах круглосуточно будут доступны услуги функциональной, визуальной диагностики и лабораторные исследования.

Учитывая потоки пациентов и доступные человеческие ресурсы, местные больницы будут разделены на две группы: учреждения, где сохранится отделение неотложной медицинской помощи и приёма пациентов (НМППП), и учреждения, где будет действовать отделение экстренной медицинской помощи.

В местных больницах, где сохранится НМППП, неотложная помощь будет круглосуточно обеспечиваться врачом-специалистом по внутренней медицине (терапии) или хирургии. Также в этих учреждениях будут предоставляться плановые терапевтические услуги, в том числе уход за хроническими пациентами, продолжение лечения и реабилитация после более серьёзного стационарного лечения в больницах более высокого уровня.

Уровни больниц и объём стационарных услуг будут определяться исходя из возможностей учреждения, наличия медперсонала, инфраструктуры и сложности оказываемых услуг, поясняет МЗ.

В то же время предполагается, что неотложная медицинская помощь будет доступна во всех больницах, независимо от их уровня. В каждой из них населению будут доступны врачи, вспомогательный персонал, а также лабораторные и диагностические обследования в круглосуточном режиме.