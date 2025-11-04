Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение ограничить доступ ещё к 27 интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, свидетельствуют публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет ЛЕТА.

В двух опубликованных сообщениях указано, что совет получил письмо от Службы государственной безопасности (СГБ) с запросом о проверке сайтов gra.ru, tagilcity.ru, www.donnews.ru, www.1rnd.ru, dontr.ru, fedpress.ru, salsknews.ru, www.domostroydon.ru, newsib.net, ctv7.ru, www.infopro54.ru, trk-bratsk.tv, kazachestvo.ru, sia.ru, sibru.com, lentv24.ru, gazetacrimea.ru и чукотка.рф.

Также поступило письмо относительно сайтов militaryarms.ru, mustoi.ru, literia.ru, www.bashinform.ru, yutazy.ru, media73.ru, ivanovoobl.ru, nevadm.ru и gnkk.ru. В сообщении, однако, не указано, что проверку проводила СГБ — только отмечается, что информация поступила от другого компетентного государственного учреждения.

Во всех случаях подчёркивается, что на данных ресурсах распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, осуществляется мобилизация информационной и общественной поддержки российских военных, воюющих на территории Украины, формируется чувство причастности и позитивное отношение к России. На некоторых из сайтов также закрепляется благоприятная для России интерпретация истории и легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных украинских территорий к России.

По мнению проверяющих органов, такое содержание может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, систему ценностей, а также солидарность государства Латвия и его поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее NEPLP уже неоднократно принимал аналогичные решения об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим российскую пропаганду.