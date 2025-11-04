Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

NEPLP нашел очередные 27 сайтов с российской пропагандой и ограничил к ним доступ 12 2657

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: NEPLP нашел очередные 27 сайтов с российской пропагандой и ограничил к ним доступ

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение ограничить доступ ещё к 27 интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, свидетельствуют публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет ЛЕТА.

В двух опубликованных сообщениях указано, что совет получил письмо от Службы государственной безопасности (СГБ) с запросом о проверке сайтов gra.ru, tagilcity.ru, www.donnews.ru, www.1rnd.ru, dontr.ru, fedpress.ru, salsknews.ru, www.domostroydon.ru, newsib.net, ctv7.ru, www.infopro54.ru, trk-bratsk.tv, kazachestvo.ru, sia.ru, sibru.com, lentv24.ru, gazetacrimea.ru и чукотка.рф.

Также поступило письмо относительно сайтов militaryarms.ru, mustoi.ru, literia.ru, www.bashinform.ru, yutazy.ru, media73.ru, ivanovoobl.ru, nevadm.ru и gnkk.ru. В сообщении, однако, не указано, что проверку проводила СГБ — только отмечается, что информация поступила от другого компетентного государственного учреждения.

Во всех случаях подчёркивается, что на данных ресурсах распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, осуществляется мобилизация информационной и общественной поддержки российских военных, воюющих на территории Украины, формируется чувство причастности и позитивное отношение к России. На некоторых из сайтов также закрепляется благоприятная для России интерпретация истории и легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных украинских территорий к России.

По мнению проверяющих органов, такое содержание может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, систему ценностей, а также солидарность государства Латвия и его поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее NEPLP уже неоднократно принимал аналогичные решения об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим российскую пропаганду.

×
Читайте нас также:
#пропаганда
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
18
1
0
4
0
2

Оставить комментарий

(12)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео