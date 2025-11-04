Чудотворный образ пользуется большой любовью христиан и отмечается дважды в году: 21 июля и 4 ноября. Этот образ считается чудотворным и исцеляющим от различных болезней.

День Казанской иконы не входит в перечень 12 главных праздников – двунадесятых, поскольку он не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Его нет и в списке великих: праздник Казанской иконы относится к третьей группе торжеств – полиелейных.

История

Считается, что явление иконы Казанской Богоматери состоялось 21 июля 1579 года. По преданиям, в то время в Казани прошел сильный пожар и уничтожил множество домов. Тогда Богородица трижды являлась 10-летней дочери купца Матроне и рассказывала о своей иконе в пепелище сгоревшего дома.

Сначала девочке никто не верил, но после третьего явления её мать согласилась пойти в указанное место, где нашли красивую икону, которая совсем не пострадала от огня. С тех пор у иконы случалось много чудес.

Образ с почестями перенесли в храм Николы Тульского, а позже — в Благовещенский собор. Во время торжества совершились и первые чудеса — прозрел Иосиф, бывший слепым уже три года, и слепец Никита. На месте явления иконы вскоре был воздвигнут женский монастырь. Первыми его насельницами стали Матрона и ее мать.

О чем молятся в этот день

Икона Казанской Богородицы считается заступницей женщин.

В древности существовало поверье: «Кто на Казанскую женится, тот счастлив будет». Копию образа дарят молодоженам после венчания. Считается, что молитвы перед ней способствуют укреплению брака. В 1649 году она стала покровительницей дома Романовых.

У Казанской просят покровительства семьи, здоровья для детей и мужа, легких родов. Также у иконы Казанской Божией Матери просят исцеления от тяжелых болезней, благополучия. Ей молятся для избавления от скорби и печали.

Считается, что эта икона исцеляет больных и возвращает зрение слепым.

Традиции

Традиционно в этот день верующие посещают богослужение и читают молитву Божьей Матери.

День Казанской иконы Божьей Матери у наших предков считался окончанием осени и полевых работ. В древности после этой даты больше ничего не сажали в саду и огороде, а лишь ухаживали за озимыми культурами.

4 ноября жены встречали мужчин, которые возвращались с заработков. Отмечали Казанскую пышным застольем.

В этот день пропалывают огороды, если нет дождя. Также готовят погреба к хранению овощей. Хорошей приметой считалось отмечать свадьбу в эту дату – тогда брак будет очень крепким.

Незамужние девушки молятся о достойном женихе.

Что нельзя делать

Нельзя стирать белую одежду, шить, работать по дому, ссориться, завидовать другим, плакать.

Не рекомендуется купаться в водоемах.

Нельзя заниматься строительством и ремонтом.

Неудачный день для работ в огороде и в саду.

Сегодня нельзя одалживать деньги.

Народные приметы

Казанская без дождя - плохая примета, которая сулит плохой урожай в следующем году.

Сильный ливень - будет ещё долго дождить.

Утренний туман - к оттепели, вечерний – к похолоданию.

Солнечный и ясный день – к похолоданию.

Трава утром стоит в инее - зима будет ранней.