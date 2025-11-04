Форма сочетает национальные традиции, современный стиль и символику, включая текст гимна Латвии.

«В новом дизайне убран чёрный цвет. Особое внимание уделено гербу сборной Латвии — вокруг него - мелким шрифтом - напечатан текст гимна Латвийского государства», – сообщил Харальд Апинис.

Генеральный секретарь ЛХФ Роберт Плявейс подчеркнул, что новый дизайн символизирует преемственность и единство латвийского хоккея: «Форма — это больше, чем просто экипировка. Она отражает дух нашей команды и идентичность страны. Мы гордимся тем, как выглядит сборная Латвии, и надеемся, что этот дизайн вдохновит и игроков, и болельщиков. В каждой детали чувствуется уважение к нашей стране и хоккейным традициям».

Уже на этой неделе латвийские хоккеисты примут участие в контрольном турнире в Германии, где, кроме Латвии, сыграют хозяева турнира — Германия, а также Словакия и Австрия. Этим турниром команда Харийса Витолиньша начнёт подготовку к Олимпийским играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля следующего года.