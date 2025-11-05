Можно ли общаться на форуме многоквартирного дома на русском? 3 2643

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Можно ли общаться на форуме многоквартирного дома на русском?

«Здравствуйте! Что такое «домашний чат»? На каком языке должна вестись переписка в этом чате? Если человек написал по-русски, будет ли это нарушением закона?» - спросил у LVportals читатель.

Уточним, что речь, скорее всего, идёт о переписке жителей многоквартирного дома в каком-либо мессенджере.

По этому случаю портал поясняет: согласно Закону о государственном языке, им в Латвийской Республике является латышский. При этом третья часть статьи 2 данного закона устанавливает, что закон не распространяется на использование языков в неофициальном общении жителей Латвии, во внутренней коммуникации национальных и этнических групп, а также в богослужениях, церемониях, обрядах и другой деятельности религиозных организаций.

Поскольку нормативные акты не предусматривают обязательного создания «домашнего чата», язык общения в неофициальной переписке также не регулируется законом о языке.

#латышский язык
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
