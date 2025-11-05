Государственное агентство пассажирских перевозок (ГАПП) сообщил порталу bb.lv, что Совет общественного транспорта выделил финансирование для работы исторического поезда Гулбене–Алуксне в 2026 году в прежнем объёме.

Исторический поезд Гулбене–Алуксне — это единственная узкоколейная железная дорога в странах Балтии, на которой продолжают осуществляться регулярные пассажирские перевозки. Поезд курсирует дважды в день в каждом направлении, а по определённым субботам рейсы выполняются с паровозом.

ГАПП отмечает, что с конца октября рейсы «нормальных» поездов по маршруту Рига–Гулбене теперь согласованы с рейсами узкоколейки не только по субботам, но и по воскресеньям.

Эти изменения открывают новые возможности для туристов, позволяя планировать однодневные или многодневные поездки в Гулбенский и Алуксненский края.

Для справки: участок железной дороги с шириной колеи 750 мм от Гулбене до Алуксне общей протяжённостью 33 километра остался от некогда действующей узкоколейной линии Стукмани — Валка, запущенной в 1903 году. В настоящее время является памятником культуры государственного значения.