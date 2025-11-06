Пользовательница Facebook Илона опубликовала в своём профиле в соцсети шокирующее видео. На кадрах мигранты, пересёкшие границу Латвии, спокойно идут по частной территории, пишет Jauns.lv.

«Если у кого-то ещё есть сомнения, что бюджет следующего года должен быть бюджетом безопасности, посмотрите это видео, — написала Илона. — Средь бела дня группа нелегальных мигрантов, в трёх километрах от государственной границы Латвии, пересекает участок частного дома в Краславском крае. Группа идёт со стороны Беларуси и даже не пытается обойти территорию, где находятся жилой дом и хозяйственные постройки. Идут своим ходом — неторопливо, не прячась. Как вы думаете, что чувствует хозяйка дома, видя всё это из окна?»

Позже в комментариях Илона уточнила, что пограничники были своевременно проинформированы и вся группа задержана.

В Государственной пограничной охране порталу Jauns.lv подтвердили, что им известно об этом видео, и что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Поскольку пока неясно, когда именно было снято видео — вчера или два года назад, — Пограничная охрана не может предоставить более подробных комментариев.

Видео, набравшее более 400 тысяч просмотров на Facebook, вызвало бурную реакцию пользователей. Под публикацией появилось множество комментариев:

«Отмените им пособия, и никто не вернётся. Один день работы — и конец так называемому миграционному кризису. Почему Великая латвийская стена не помогает?»

«Волки не боятся заходить в города, мигранты не боятся заходить в страну — вот до чего дошла Европа. Она должна измениться».

«Латыши уезжают, а к нам везут дешёвую рабочую силу. Говорят, что это бегут мигранты из Беларуси — и под этим предлогом закрывают границу. Очнитесь!»

«Некоторые приезжают нелегально, а легальные индийцы заняли доставку и такси. Где логика? Все должны быть в шоке — включая русскоязычных».

«Депортируйте их. Уже невозможно пройти по улице — на каждом шагу темнокожие, приходится уступать дорогу».

«А откуда вы знаете, что это мигранты? У них ни рюкзаков, ни вещей».

«Может, просто приехали в гости?»

«Ну что ж, скоро латышей будет больше».