Два месяца без телефонов в младших классах. Что изменилось? 2 902

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2025
LETA
Изображение к статье: Два месяца без телефонов в младших классах. Что изменилось?
ФОТО: dreamstime

"Мне не нравится, но я уже привык", - говорит четвероклассник Райво из Яунмарупе, пишет Ir.

Как и все учащиеся первых шести классов, он больше не может пользоваться мобильным телефоном и другими гаджетами на территории школы. Хотя иногда хочется поиграть, мальчик особо не переживает.

"Мы теперь больше играем в карты и другие игры", - рассказывает он.

В октябре прошлого года Сейм внес поправки в закон об образовании, запретив учащимся 1-6-х классов пользоваться в школе телефонами, за исключением целей обучения. В законе не установлен конкретный способ, как ограничить использование телефонов - каждая школа разрабатывает свои правила.

В Минобразования сообщили, что за это время сформировались три основных подхода: дети держат телефоны в рюкзаках или шкафчиках, телефоны хранятся в классе в одном месте или же их сдают на хранение в специальное место.

Журнал "Ir" опросил представителей десяти крупнейших школ Латвии, как у них прошло введение запрета и как изменилась жизнь школьников. Руководство школ отмечает, что дети привыкли к правилам.

"Все просто приняли это как факт. Шестиклассники ждут, когда станут семиклассниками, и надеются, что запрет не продлят до 12-го класса", - говорит директор 45-й Рижской средней школы Байба Неймане.

Дети добросовестно соблюдают запрет и следят, чтобы его соблюдали другие. В целом и родители, и учителя поддерживают ограничения. Директор школы отмечает, что в начале учебного года увеличилось число конфликтных ситуаций, потому что дети "пытались понять, как теперь общаться друг с другом на переменах". Учащиеся теперь также сами организуют свое свободное время - играют в настольные игры, читают книги, общаются, рассказывает директор Бабитской средней школы Александр Ланге.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
