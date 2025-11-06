В моей студенческой группе в Рижском политехническом институте среди поступивших в 1987 году были такие "иностранцы" – девушка из Грузии и молодые люди из Украины и Молдавии.

Точно так же дела обстоят и сейчас, и фактически стимулировать переезд на учебу призывают именно эти страны.

17% зарубежных гостей

Не спешите укорять смуглых юношей на электрических мотоциклах с сине-зелеными коробочками за плечами. Ведь они везут не только пиццу и кебабы, но также груз знаний, а равно и налоги в казну страны. В конце концов, зарабатывают будущие наши пенсии! Ибо иностранные учащиеся привносят в казну Латвии десятки миллионов евро.

В информационном сообщении о программе Study in Latvia, подготовленном Министерством образования и науки, говорится:

– Большую часть прямых доходов составляет плата за обучение. Второй прямой вклад – это траты студентов, которые поддерживают стабильный спрос на рынке аренды, розничной торговли и секторе услуг, особенно в крупных городах. Косвенное влияние проявляется через рабочие места, которые создаются и содержатся для обслуживания этих студентов, а также через налоги…".

В год на стимулирование приезда иностранцев в ЛР по линии Study in Latvia предполагается тратить 332 335 EUR, а вот кумулятивный эффект от экспорта высшего образования – 385 миллионов. То есть на каждый вложенный евро получим более тысячи! Где еще такая рентабельность?

Любой каприз за ваши деньги, но – по-английски

Разумеется, приезжие были бы еще более рады, если бы им позволили получать в Латвии европейские дипломы, но при том не особо давили бы по линии местного госязыка.

В октябре на Комиссии Сейма по долгосрочному развитию, руководимой, между прочим, представителем Национального объединения Угисом Митревицсом, была презентация от МОН. И в ней говорилось судьбоносное:

– Больше гибкости английскому языку в сохранении равновесия с латышским языком: готовятся поправки к высшему стандарту и в области регулирования в отношении иностранных студентов; профессиональный короткий цикл программы высшего образования – 20%, первого – 30%, второго – 40% и третьего цикла – 50% программ высшего образования".

Наконец-то, что называется, "рынок порешал". Или руководители вузов проторили дорожку к сердцу министра Даце Мелбарде («Новое Единство»)? Будущее покажет. Ныне же, оказывается, что национальной святыне госязыку приходится если не потесниться, то дать дорогу языку главного союзника по НАТО.

Господин Митревицс сообщил коллегам, что на недавнем форуме "Высшее образование для долгосрочности Латвии" выработали "дорожную карту" академического сообщества. Есть у нас в республике также Совет по человеческому капиталу. Только вот в абсолютных цифрах, через четверть века, студентов в возрасте 18-22 лет в ЛР будет на 30% меньше, чем сейчас…

Юная комиссарша

Лиене Левада, директор Департамента высшего образования, науки и инноваций МОН, представила парламентариям, по ее выражению, update (англ. – обновление). Очень характерно, что она использовала иностранное определение.

Точно так же занятно выглядит, что командовать убеленными сединами академиками и ректорами вузов будет теперь совсем юная барышня. Ведь если свою первую степень бакалавра по маркетингу и рекламе Лиене получала в Университете Страдиня в 2017-2020 гг. (по данным профессиональной сети LinkedIn), то сейчас ей ну никак не может быть даже 30 лет. Впрочем, за ее плечиками также степень магистра по управлению… здоровьем. Тоже полученной в Университете Страдиня. Что удивляет еще более – уже в 2018 году, т.е. учась на втором курсе, Левада стала сенатором Университета Страдиня:

– Высшие школы есть движущая сила высшего образования, – открыла секреты управленческого мастерства директор департамента, – а вот бюрократии надо меньше, поэтому вместо 76 членов советов высших школ, теперь будет 48.

"Теперь ассоциированные профессора смогут преподавать на английском языке, – пообещала куратор высшего образования, – сроком до шести лет, потом им нужно будет освоить латышский язык". Правда, как потом она же добавила, речь идет о "минимальных требованиях".

Тем самым, образно выразилась Лиене, в академическую среду будет "внесено дыхание интернационализации": "У нас дискуссии были очень различные, но они рождали новые рамки. Теперь вузы смогут "коммерциализировать свои знания и свои изобретения, ибо на сегодня такого у нас не существует".

Все это, конечно, замечательно. Только вот я вспомнил, как моей маме, доценту РТУ, в начале 1990-х в момент пришлось выдавать учебный материал по теоретической математике на латышском языке, а аудитории – внимать и еще сдавать экзмены на нем. (Между прочим, в РФ несколько позже выпустили учебник, где мама была соавтором, а в 2025 году сборник 1757 задач по всем разделам курса теоретической механики из Риги пережил на русском 4-е издание!)

Интересно, сколько за это время и каких учебников, написанных в Латвии, выпустили на Западе? Ну и совсем кажется риторическим удивительное сопоставление: иностранный профессор может читать по-английски в государственном вузе Латвии, но в то же время граждан Латвии увольняют из рядов учителей за недостаточное владение госязыком.