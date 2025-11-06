Номер 15871, я буду жаловаться! Госполиция вводит цифровые коды вместо фамилий на форме

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2025
Rus.lsm.lv
Госполиция Латвии постепенно переходит на новую систему идентификации сотрудников - теперь на форме вместо фамилии будет указан индивидуальный пятизначный цифровой код, сообщает rus.lsm.lv.

Процесс внедрения нового формата происходит постепенно, по мере закупки новой формы, и займет некоторое время. В будущем каждый сотрудник полиции будет носить на груди именно цифровой идентификатор вместо привычной бирки с инициалами и фамилией.

«Эта инициатива была введена для того, чтобы защитить должностное лицо Госполиции и его персональные данные на публичных мероприятиях. Особенно это важно в случае проявления негативной реакции какой-то персоны, во время проведения публичного мероприятия, или, например, в результате особых событий в стране, которые были во время ковида.

В целях безопасности важно защитить сотрудника от того, что какая-то личность найдет его страницу в социальных сетях и может вести записи, оскорбляющие его честь и достоинство. Или может найти его родственников, будет распространять недостоверную информацию или писать неприятные фразы. Чтобы это предотвратить, была выбрана цифровая комбинация», - пояснила представитель Госполиции Илзе Юревица.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
