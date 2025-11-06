Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

RNP продолжает терять дома 2 1891

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2025
LETA
Изображение к статье: RNP продолжает терять дома
ФОТО: LETA

За последние 11 лет число находящихся в управлении столичной компании "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) домов сократилось на 23%, а общая площадь - на 14%, свидетельствуют годовые отчеты предприятия, пишет Diena.

В конце прошлого года RNP обслуживало 3,5 тыс. зданий общей площадью 7,2 млн кв. м. За 10 лет количество домов в управлении компании уменьшилось на тысячу, а площадь - на 1 млн кв. м.

В настоящее время предприятие управляет 3,4 тыс. домов, что составляет 35% жилого фонда Риги. Это означает, что по сравнению с концом прошлого года число домов уменьшилось еще примерно на сотню.

В RNP отмечают, что компания работает над изменением данной тенденции и это дает результаты - количество домов, жильцы которых решают отказаться от услуг предприятия, уменьшается, появляются новые клиенты. С середины 2024 года были привлечены новые дома общей площадью более 21 тыс. кв. м. Согласно годовому отчету, в 2024 году жильцы 12 домов выбрали RNP в качестве нового управляющего, и это превышает общее число новых клиентов за последние пять лет.

Тем не менее общая динамика остается отрицательной. В компании отметили, что 2025 год будет отличаться от предыдущих, поскольку в марте Сейм принял закон о завершении приватизации государственных и муниципальных жилых домов, который предусматривает, что с 1 января следующего года все многоквартирные дома, принадлежащие жильцам, должны перенять у самоуправления права управления ими. На практике это означает, что жильцы должны заключить договор с нынешним или другим управляющим, либо создать общество, чтобы управлять домом самостоятельно.

Первые результаты показывают, что большинства домов с 1 января перезаключат договоры с RNP. Жильцы примерно 80 домов, проголосовавшие против заключения договоров с RNP, либо создадут общества, либо заключат договор с другим управляющим, либо договорятся с RNP о необходимых изменениях и все же подпишут договор.

×
Читайте нас также:
#домоуправление #rnp
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
11
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео