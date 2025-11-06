То ли патриоты, то ли националисты - гражданское образование не помогает молодежи определиться

Дата публикации: 06.11.2025
LETA
Гражданское образование в латвийских школах лишь минимально способствует развитию национальной идентичности и патриотизма, показало исследование ассоциированного профессора Видземского университета Иевы Берзини.

Знания молодёжи о гражданских вопросах низкие, а различие между понятиями «патриотизм» и «национализм» большинству непонятно. Эти темы мало развиваются в учебном содержании. Школьники редко задумываются о вопросах государственности, а патриотизм часто формируется под влиянием семьи и личных ценностей. Наблюдается разнообразие: часть молодых людей считает себя патриотами, часть — националистами, часть — ни теми, ни другими.

Отличается и готовность молодежи защищать страну в случае военного конфликта. В школах, где преобладают учащиеся - представители нацменьшинств, чаще проявляется желание эмигрировать из Латвии, в то время как среди латышской молодежи преобладает локальный патриотизм.

Кроме того, война в Украине усилила радикализм и раскол между латышскими и русскоязычными школьниками. «Школам не хватает рекомендаций государства о том, как формировать гражданскую идентичность, и поддержки при столкновениях с родителями, чьи взгляды формирует российская пропаганда», - пишет автор исследования.

Гражданское образование реализуется неравномерно: из-за свободы школ в выборе материалов и отсутствия единого стандарта система описана как «чёрный ящик».

Авторы исследования рекомендуют разработать государственную стратегию гражданского воспитания, создать единые учебные материалы, усилить роль гуманитарных и социальных предметов и установить минимальный обязательный уровень гражданских знаний для всех выпускников.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
