Почему протестующие вышли на улицы и что для них на самом деле означает Стамбульская конвенция?

Вечером 29 октября протест против решения Сейма собрал 5000 человек. Когда большинство депутатов проигнорировало их мнение, за несколько дней более 60 тыс. человек подписались против выхода из конвенции на портале Manabalss.lv, а 6 ноября состоятся масштабные протесты на Домской площади, в 14 городах Латвии и за ее пределами. Люди одновременно соберутся в Даугавпилсе, Лиепае, Гааге, Брюсселе, Лондоне, Осло и других местах.

Это самое широкое народное протестное движение последних десятилетий после "поминок по олигархам" в 2011 году и "революции зонтиков" в 2007 году. Тогда людей возмутила коррупция политиков, на этот раз - нападение на права человека. Активно в протестах участвуют люди, которые раньше называли себя аполитичными, отмечает представитель центра "Marta" Беата Йоните.

"Есть такое выражение: если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой. И люди, наконец, это поняли. Надеюсь, что эту волну активности удастся сохранить до выборов, чтобы те, кто сегодня отстаивает этот вопрос, пришли и проголосовали. У каждого есть возможность сделать свою страну лучше", - говорит она.

Йоните является одним из организаторов протестов. "Голосование Сейма было пощечиной", - подчеркивает она. Идея о проведении акций за пределами Риги и страны исходила от самих жителей.

"Я не из тех, кто часто ходит на публичные мероприятия. Живу в микрорайоне, обычно предпочитаю оставаться дома. Но в этом году у нас родилась третья дочь. Наверное, это заставило иначе взглянуть на вещи", - рассказывает 33-летний разработчик видеоигр Эмилс Меднис.

"Увидев столько людей, я понял - мы не в меньшинстве. Даже если Сейм нас не слышит, мы видим и слышим друг друга. Это дает надежду", - добавляет он.

Слова Эмилса подтверждает и опрос общественного мнения - большинство жителей Латвии не поддерживают выход из конвенции. "Я не могу оставаться равнодушной, - говорит Эви Йонина, которая пришла на акцию к Сейму вместе с 14-летней дочерью. - Мне сложно говорить о политике, я в ней не очень разбираюсь. Никогда не жаловалась на правительство, потому что считаю, что мое благополучие зависит от меня самой. Но впервые я увидела, что решение принимают совершенно эгоистичные и невежественные люди!"