Однако нередко в таких случаях приходится пробиваться через бюрократические джунгли, а качество услуг не всегда бывает надлежащим.

После недельного лечения в гастроэнтерологическом отделении больницы Страдиньша 93-летнюю пациентку, которая раньше передвигалась с помощью ходунков, могла ухаживать за собой и даже что-то приготовить, выписали домой уже лежачей. И начались хождения по кабинетам Рижской социальной службы, неудачный опыт с фирмами, оказывающими услуги ухода на дому, и борьба с бюрократией, рассказывает дочь пожилой женщины.

Получить помощь, которая нужна немедленно, невозможно. Хотя информация из больницы о состоянии пациентки была передана в Рижскую социальную службу еще во время выписки, прошло около недели, прежде чем пришел помощник. В Рижской думе пояснили, что решение о предоставлении услуги принимается в течение 10 рабочих дней после подачи и рассмотрения всех документов, однако в экстренных случаях служба старается принять решение как можно быстрее.

"Я осталась одна с мамой, которая больше не могла встать, дойти до туалета. Как за ней ухаживать? Как ее поднять? К тому же у меня работа - я самозанятая, отпуск взять нельзя. А если не работаешь - нет и денег. Сначала я была готова оплатить частный уход. Но потянет ли среднестатистическая семья такие расходы, когда есть и другие повседневные нужды? Понятно, что любая услуга стоит денег: работа сиделки, транспортные расходы, затраченное время. За пять рабочих дней в неделю это 300 евро, в месяц - 1200 евро" - рассказывает дочь пожилой пациентки.

В другом случае пациентку нужно было перевезти из больницы Страдиньша домой. Социальная служба выделила бесплатный транспорт, услугу предоставила организация "Svētā Jāņa palīdzība". В больнице пациентке заранее надели ортопедический пояс для поддержки спины, чтобы можно было ее усадить в инвалидное кресло. Однако этого сделано не было, а койка для транспортировки была устаревшей и не опускалась достаточно низко, чтобы удобно уложить пациентку. По словам родственников, один из работников не знал, как правильно действовать, и весь процесс выглядел достаточно неловко. "Latvijas Avīze" обратилась в организацию "Svētā Jāņa palīdzība" с просьбой прокомментировать этот случай, но ответа не получила.