Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уход на дому. Как должно быть и как все происходит на практике? 1 1596

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2025
LETA
Изображение к статье: Уход на дому. Как должно быть и как все происходит на практике?
ФОТО: dreamstime

Никто не застрахован от ситуаций, когда срочно требуется поддержка - социальная помощь и уход на дому, пишет Latvijas Avīze.

Однако нередко в таких случаях приходится пробиваться через бюрократические джунгли, а качество услуг не всегда бывает надлежащим.

После недельного лечения в гастроэнтерологическом отделении больницы Страдиньша 93-летнюю пациентку, которая раньше передвигалась с помощью ходунков, могла ухаживать за собой и даже что-то приготовить, выписали домой уже лежачей. И начались хождения по кабинетам Рижской социальной службы, неудачный опыт с фирмами, оказывающими услуги ухода на дому, и борьба с бюрократией, рассказывает дочь пожилой женщины.

Получить помощь, которая нужна немедленно, невозможно. Хотя информация из больницы о состоянии пациентки была передана в Рижскую социальную службу еще во время выписки, прошло около недели, прежде чем пришел помощник. В Рижской думе пояснили, что решение о предоставлении услуги принимается в течение 10 рабочих дней после подачи и рассмотрения всех документов, однако в экстренных случаях служба старается принять решение как можно быстрее.

"Я осталась одна с мамой, которая больше не могла встать, дойти до туалета. Как за ней ухаживать? Как ее поднять? К тому же у меня работа - я самозанятая, отпуск взять нельзя. А если не работаешь - нет и денег. Сначала я была готова оплатить частный уход. Но потянет ли среднестатистическая семья такие расходы, когда есть и другие повседневные нужды? Понятно, что любая услуга стоит денег: работа сиделки, транспортные расходы, затраченное время. За пять рабочих дней в неделю это 300 евро, в месяц - 1200 евро" - рассказывает дочь пожилой пациентки.

В другом случае пациентку нужно было перевезти из больницы Страдиньша домой. Социальная служба выделила бесплатный транспорт, услугу предоставила организация "Svētā Jāņa palīdzība". В больнице пациентке заранее надели ортопедический пояс для поддержки спины, чтобы можно было ее усадить в инвалидное кресло. Однако этого сделано не было, а койка для транспортировки была устаревшей и не опускалась достаточно низко, чтобы удобно уложить пациентку. По словам родственников, один из работников не знал, как правильно действовать, и весь процесс выглядел достаточно неловко. "Latvijas Avīze" обратилась в организацию "Svētā Jāņa palīdzība" с просьбой прокомментировать этот случай, но ответа не получила.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео